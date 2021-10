Benefici dell’olio di CBD: perché usarlo

L’olio CBD o cannabidiolo è un prodotto del tutto naturale e privo di effetti collaterali. Questo prodotto è utilizzato principalmente per combattere il dolore, trattare alcuni problemi della pelle e molto alto. E’ considerato un rimedio davvero efficace anche contro diversi disturbi ed è utile per mantenere un buon stato di salute psico-fisico.

L’olio ad alto contenuto di cbd su CBD VITAL, è proprio uno di questi prodotti ed è utile approfondire le caratteristiche del prodotto, le proprietà e i benefici. Vediamo dunque di fare un po’ di chiarezza in merito.

Olio di CBD: che cos’è

Prodotto naturale a base di cannabidiolo, il più delle volte diluito con olio vegetale è un prodotto estratto dalle foglie dei fiori femminili di cannabis sativa e dalle brattee. La pianta è caratterizzata in quasi tutte le sue parti dalla presenza di elementi cannabinoidi, le molecole lipofile appartenenti alla famiglia dei terpeno-fenoli. I cannabinoidi più rappresentati all’interno della canapa sono il THC (tetraidrocannabidiolo) e proprio il CBD (cannabidiolo) e sono in grado di interagire con il sistema di recettori presenti all’interno del nostro organismo a livello del sistema nervoso centrale e periferico. Le possibilità di intervento però sono differenti in quanto il THC, legandosi ai recettori del sistema endocannabinoide, genera un effetto psicoattivo, mentre questo non avviene con l’assunzione di CBD, che non presenta tossicità, effetti collaterali e non dà nessun tipo di dipendenza.

Le piante della canapa possono però contenere entrambe le molecole e in proporzioni differenti in base alla varietà, per questo motivo l’olio di CBD è ottenuto selezionando apposite piante che non contengono THC e per questo note come marijuana legale.

Il prodotto di cui si sta parlando può essere ottenuto grazie a un’estrazione CO2, il processo di estrazione più conosciuto per ottenere il CBD altamente concentrato. Questo processo sicuro garantisce una maggiore purezza del prodotto finale.

Proprietà e benefici dell’olio CBD

L’olio CBD è utilizzato principalmente per favorire il rilassamento fisico e mentale. E’ utile quindi per migliorare l’umore, ma anche per contrastare gli stati infiammatori e il dolore. Inoltre può sostenere le difese naturali dell’organismo e essere utilizzato per trattare problemi cutanei. Ricorrere all’uso di questo prodotto può essere favorevole per chi desidera migliorare la durata e la qualità del sonno, ridurre lo stress durante la giornata e per affrontare le attività di tutti i giorni, dagli impegni di lavoro, allo studio fino alla vita privata. In aggiunta non si può non ricordare che le proprietà antinfiammatorie e distensive del prodotto lo rendono adatto per ridurre le tensioni e le contratture, così da recuperare la migliore condizione fisica dopo un’attività intensa.