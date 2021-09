Sicilia, terra da sogno: ecco come raggiungerla

L’estate sta finendo, cantavano i Righeira ormai circa 35 anni fa. Un brano evocativo, specialmente in questo periodo dell’anno, quando gli ombrelloni sulle spiagge iniziano a chiudersi e la gente torna mestamente al lavoro. Oggi però non è tempo di discorsi malinconici, anzi, perché parleremo di una vacanza speciale, un viaggio che non ha confini stagionali, da fare assolutamente in qualsiasi momento dell’anno. La destinazione in questione è la Sicilia, terra incantevole di sole, mare, cibo, tradizione, cultura, paesaggi.

Diceva Johann Wolfgang Goethe nel suo celebre «Viaggio in Italia» del 1787: «Numerosi sono i motivi per visitare la Sicilia, così che vi lasci a bocca aperta e senza visitarla non è possibile farsi un'idea dell'Italia. La Sicilia e' la chiave di tutto».

Logico che la splendida Trinacria venga presa d’assalto nel periodo estivo per il suo mare cristallino e i sublimi paesaggi balneari delle sue isole, ma scappare dal continente per andare a visitare questi incantevoli territori potrebbe essere un suggerimento prezioso anche in primavera, in autunno e perfino d’inverno.

Parchi, aree protette terrestri e marine, un vulcano (il più alto d’Europa in attività) spesso innevato, la cultura e la ricchezza artistica, templi e santuari greci, anfiteatri, teatri e ville del periodo romano, ma anche preziosi manufatti frutto delle tecniche delle maestranze artigiane arabe e bizantine. Per non parlare dell’architettura di magnificenza barocca che in Sicilia trova la sua assoluta sublimazione.

Ben sette siti dichiarati Patrimonio UNESCO di tutta l’umanità rendono la Sicilia una meta ideale in ogni stagione dell’anno, senza dimenticare l’appagamento dei sensi garantito dal cibo, dolce o salato, un’infinita varietà di prelibatezze capaci di sorprendere e sedurre il palato dell’assaggiatore più esigente.

