Abito da sposa: trend e must have del momento

Protagonista assoluto del giorno delle nozze, l’abito da sposa rappresenta un simbolo intramontabile ma anche un’occasione irripetibile per esprimere il proprio modo d’essere creando un look unico. Un obiettivo condiviso da tutte le future spose, che amano farsi ispirare dalle tendenze del momento ma anche dettarne di nuove, personalizzando l’abito e l’intero outfit. Il bridal look per il 2021 si caratterizza per la ricerca di volumi, di dettagli preziosi e di modelli che sprigionano libertà e sensualità.

Non solo bianco

L’abito da sposa bianco si conferma ancora oggi la scelta più condivisa, tuttavia aumenta la richiesta di abiti caratterizzati da un tocco di colore: anche chi non oserebbe mai un rosso passionale o un blu intenso, infatti, non disdegna tonalità più tenui come il rosa cipria, l’azzurro e l’avorio.

Parola d’ordine: backless

Che sia lungo con strascico o corto e minimale, l’abito da sposa che segue la moda del momento lascia scoperta la schiena. Uno scollo posteriore profondo può sembrare un azzardo eccessivo, tuttavia per trovare il giusto equilibro è importante limitare la scollatura sul decolleté ed eventualmente coprire aperture molto ampie usando velature e trasparenze.

Dual dress, pratico e trasformabile

Poter cambiare look anche il giorno delle nozze è un’opportunità che molte donne vogliono cogliere. La soluzione è optare per un pratico abito dual dress, che offra la possibilità di applicare facilmente alcune modifiche e rendere trasformabile l’intero outfit, adattandolo ai diversi momenti dell’evento. Una gonna lunga che a un certo punto permette di mostrare le gambe rappresenta un esempio di questa tipologia di abito.

Qualità sempre al primo posto, anche low cost

Qualità e convenienza rappresentano un binomio molto ricercato, tuttavia per essere sicuri di acquistare un abito di pregio e accessibile dal punto di vista economico è importante affidarsi ai professionisti della moda nuziale, in grado di garantire qualità, trasparenza e certezza sui costi finali indipendentemente dalla tipologia di abito, sartoriale oppure Outlet.

Dove trovare l’abito da sposa ideale

Trovare l’abito da sposa ideale non è un’impresa impossibile: il primo step da compiere è la ricerca di un atelier qualificato presente sul territorio, informandosi sul Web e fissando un appuntamento per avere tutto il supporto da parte dal team di esperti (per chi cerca una wedding house nel capoluogo piemontese, ad esempio, basta digitare abito da sposa Torino). Un atelier con esperienza si riconosce anche dalla capacità di offrire pacchetti speciali per vestire la coppia, seguendo e gratificando i futuri sposi anche dopo la cerimonia.