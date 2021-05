Emma Stone: amo «Crudelia», trasforma le debolezze in forza

Sull'onda della travolgente musica britannica degli anni Settanta, dai Rolling Stones al punk dei Clash, sta per arrivare «Crudelia», il nuovo film Disney 'live action' nei cinema dal 26 maggio e dal 28 in streaming su Disney+ con Accesso VIP. E' Emma Stone a interpretare una giovane e ribelle Crudelia de Mon, la perfida ereditiera, con capelli metà bianchi e metà neri, creata dalla scrittrice inglese Dodie Smith e diventa celebre con il film «La carica dei 101».

Diretto da Craig Gillespie, «Crudelia» ne è una sorta di prequel: potente, divertente, con costumi e scenografie sorprendenti, segue le vicende di una giovane truffatrice di nome Estella, ragazza intelligente e creativa che vuole diventare stilista. Sopravvive a Londra tra un furto e l'altro con la complicità di due giovani ladri fino a quando il suo talento non cattura l'attenzione della Baronessa von Hellman, leggendaria creatrice di moda perfida e spietata, interpretata da Emma Thompson. Da quel momento anche Estella darà sfogo alla sua creatività e alla sua cattiveria, attraverso abiti leggendari e colpi di scena teatrali.

«E' decisamente dark per essere un film Disney» ha commentato la Stone alla presentazione del film alla stampa internazionale via Zoom, e a proposito del suo doppio ruolo l'attrice ha detto: «Estella è una ragazza dolce, ma non è completa, mentre c'è qualcosa in Crudelia che è piuttosto interessante: lei sa chi è, si accetta, è autonoma, e sono molto interessata al suo mondo, anche se ovviamente fa delle cose che io non farei: tutto sommato direi che preferisco Crudelia». A proposito della sua Cruella l'attrice americana ha aggiunto: «E' umana, ha delle debolezze, che diventano però la sua forza in qualche modo, attraverso la creatività e il genio».

Recitare questi due personaggi estremi, senza freni, che si fronteggiano tra un colpo basso e l'altro, ha entusiasmato le due attrici protagoniste: «E' stato divertentissimo interpretare Crudelia. - ha detto la Stone - In molti ruoli devi contenerti, qui è stata una gioia. Io sono una persona molto ansiosa, ed è anche per quello che ho voluto fare l'attrice: improvvisare, fare commedie è la cosa che preferisco». Emma Thompson ha ironizzato: «Mio marito mi ha detto: beh, non avrai bisogno di recitare», ha affermato l'attrice, che poi ha spiegato: «Mi sono divertita moltissimo, ho aspettato per anni un ruolo di vera cattiva. Lei è un vero mostro, non conosce altre modalità. Sono molto interessata al lato oscuro dei personaggi femminili perché ti permette di essere dark».

L'esplosività creativa del film è firmata per i costumi da Jenny Beavan, che ha tratto ispirazione sia dalla «sua» Londra degli anni Settanta sia, per Crudelia, dall'estetica dei cattivi ragazzi della moda inglese, Alexander McQueen e John Galliano, mentre Nadia Stacey ha curato trucco e acconciature e Fiona Crombie le scenografie.