Campeggiatori Wannabe? Dimmi che tipo sei e ti dirò quale campeggio scegliere

Se chiedessimo ai campeggiatori che cosa rende speciale la loro vacanza, molto probabilmente otterremmo una risposta del genere: la libertà, lo stato brado, il contatto con la natura e la possibilità di organizzarsi le giornate in autonomia. In campeggio del resto, si mangia quando si ha fame, si vive alla giornata e non ci sono vincoli di dress code.

C’è anche da dire però che non tutti i campeggi sono uguali! Tenda sotto il braccio, baule dell'auto pieno e tanta voglia di avventure: per gli amanti del wild style, il campeggio selvaggio è sicuramente il massimo della vita. Ma poi c'è chi, pur volendo vivere una vacanza a contatto con la natura, preferisce non sottrarsi alla comodità di un soggiorno un po’ più glamour.

Quindi, se finora non avevi pensato di poter trovare un campeggio adatto a te, è tempo di ricrederti...

Pitchup.com, piattaforma di instant booking per le vacanze outdoor leader in Europa, ti mostra che il campeggio giusto esiste per tutti! Le possibilità tra cui scegliere sono numerose, con alloggi differenti a seconda delle proprie preferenze e necessità. Vediamone alcuni:

1. Il Selvaggio

Per chi ama il campeggio senza filtri, esistono delle soluzioni con strutture minimali adatte ad ospitare i campeggiatori più arditi, armati solo di tende, grande spirito di adattamento e... marshmallow!

Wild Camping Paladini

2. L’avventuroso

Se pensi che il campeggio significhi fare radici nella piazzola, forse non sei mai stato in un campeggio dedicato a chi non sa stare fermo! Trekking, escursioni in mountain bike, surf.. esistono delle strutture in grado di offrire agli ospiti tantissimi occasione di divertimento diverse. Che l’avventura abbia inizio!

PuntAla Camp

3. Lo Chic

Se avete sempre amato l’idea di una vacanza immersi nella natura ma al contempo non sapete rinunciare al comfort e al lusso, ebbene esiste una formula anche per voi.. il glamping! L’unica forma di campeggio che associa la bellezza della natura all’agio di una vacanza stellata.

Glamping Canonici San Marco

4. Il Buongustaio

Per chi ama la natura ma soprattutto… la buona tavola! In campeggio si sa, con il cibo bisogna un po’ adattarsi... Sbagliato! Esistono location in grado di offrire il connubio perfetto tra alloggi confortevoli in posti mozzafiato e leccornie locali.

Agriturismo Vultaggio

5. Il Pet-friendly

Hai un animale e in campeggio pensi di disturbare? Forse non sai che ci sono dei campeggi dedicati agli animali: fattorie, cascine, maneggi e chi più ne ha più ne metta! Vere e proprie strutture con tante attività da fare insieme e dove il tuo amico peloso sarà il benvenuto.

L’Arca di Noè