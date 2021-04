Puoi abbinare scarpe da ginnastica e camicie da uomo? Ti dimostriamo di sì, ecco come!

Per chi non lo sapesse le scarpe sono un elemento fondamentale in qualsiasi look, femminile ma anche e soprattutto in quello maschile. Definiscono lo stile e la personalità di ognuno sia per le linee che nella scelta della tipologia di calzatura scelta. Ma lo sapere che oggi va molto di moda abbinare la camicia con le sneakers? Sì le scarpe da ginnastica sportive e una perfetta camicia bianca sono perfette per moltissimi appuntamenti, senza risultare in nessun caso poco professionale od ordinato.

Anche voi volete provare questo abbinamento ma non sapete da che parte cominciare? Allora ecco qualche consiglio utile!

I consigli per abbinare sneakers e camicia

I consigli sono pochi, ma ben precisi, grazie ai quali potrete fare un abbinamento azzeccato e non sfigurare mai più da nessuna parte.

Prima di tutto dovete essere a vostro agio con l’outfit: se indossare camicia e scarpe da ginnastica non vi piace questo si vedrà immediatamente sul vostro atteggiamento e portamento. L’outfit deve convincervi, altrimenti meglio non osare abbinamenti nuovi o mai provati prima.

Un secondo consiglio verte sulla camicia: potete comprarle ovunque, una volta assodata la vostra taglia, in negozio oppure online come le camicie di modivo.it. Non importa la fattura o la fantasia, negli ultimi anno non è affatto inusuale vedere una camicia bianca elegante abbinata alle sneakers. Quindi non solo camicie a quadrettoni, grandi o dalle fantasie bizzarre, potete anche optare per la tinta unita o per un modello classico senza sfigurare.

Come ultima regola d’oro vi consigliamo di non esagerare. Non tutte le scarpe da ginnastica sono adatte per questo tipo di abbigliamento, se non siete convinti di solito significa che la scarpa è eccessiva. Volete una certezza? Andate a sbirciare i vostri amici o i personaggi che vestono in questa maniera e avrete subito qualche altra indicazione da sfruttare!

Quali sono le scarpe più adatte per questo outfit

Eccoci arrivati ai consigli più importanti: quali sneakers scegliere per questo abbinamento. In realtà tanto dipende da voi, l’intero outfit deve rispecchiare la vostra idea di abbigliamento e, nonostante le nostre regole d’oro, la verità è che siete voi a dovervi sentire bene nei vostri vestiti.

Possiamo però dirvi che ci solo alcuni modelli più difficilmente abbinabili con la camicia: stiamo parlando infatti delle sneakers alte, poco indicate in questo contesto perché risultano davvero troppo e non una «trasgressione» consigliata dalla moda.

Un altro appunto che dovete ricordare bene riguarda la tipologia di sneakers e i colori: sì alle scarpe da ginnastica in pelle o finta pelle (anche con più di un colore al suo interno). No alle scarpe da runner dai colori spenti e troppo mischiati. Le scarpe di tela, soprattutto nel periodo caldo, non sono male, ma il miglior consiglio è abbinarle in maniera inversamente proporzionale alla vostra camicia.

Se indossate una camicia tinta unita potete anche osare con delle scarpe con qualche colore (soprattutto se la camicia è bianca o nera). Se invece già la camicia è fantasia meglio puntare sulla tinta unita per le scarpe, altrimenti potreste trasformarvi nella versione con cattivo gusto di voi stessi.