Vacanze in Sardegna: una meraviglia tutta da scoprire

Una vacanza circondati da spiagge da sogno con sabbia bianca e un mare cristallino: non stiamo parlando si luoghi esotici, ma dell’Italia. E, più precisamente, della Sardegna. Una regione ricca, tra gli altri, di siti di interesse storico e millenari, di cultura e tradizioni. E poi l’accoglienza che rende indimenticabili i soggiorni, e la cucina dai sapori unici tutti da provare. Insomma, una vacanza in Sardegna è quello che hai sempre sognato, a portata di tutti e facile da raggiungere con traghetti sardegna.

Un’isola da scoprire

La Sardegna è come un’isola del tesoro, tante sono le cose preziose che possiede. Il mare limpido e caldo, l’orizzonte in cui perdersi con lo sguardo, angoli selvaggi tutti da scoprire e godere, la possibilità di fare escursioni a piedi o in bici ammirando un paesaggio mozzafiato. E, non meno importanti, i momenti di relax magari facendo shopping nelle amene e celebri località sulla costa.

Scopri i posti migliori

La Sardegna è ricca di posti meravigliosi da visitare e da vivere. Per esempio, il golfo dell'Asinara da dove si gode di un panorama unico in cui si può perdere lo sguardo sino alla Corsica. E poi la spiaggia di Lu Bagnu o Spiaggia La Pelosa e Spiaggia Pazzona a Stintino o, infine, il Parco Nazionale dell'Asinara.

Da non perdere è La Maddalena, l’isola che ha un mare tra i più belli d’Italia, grazie anche alle spiagge famose in tutto il mondo. C’è solo l’imbarazzo della scelta: spiaggia Bassa Trinita o la Spalmatore, o ancora Capocchia du Purpu, Monti d'a Rena, Carlotto, Cala Lunga, Cala Coticcio.

La Costa Smeralda la conoscono tutti, anche solo per nome. È infatti nota a livello internazionale per essere meta di Vip e turisti di ogni dove. La sua costa, che si estende per diversi chilometri, è ricca di insenature e baie.

A sud della Regione troviamo Villasimius, nota località della costa meridionale a circa 50 km da Cagliari. Non da meno delle altre località, anche qui troviamo spiagge di sabbia fine e un mare dai colori ammalianti.

Il territorio di Gallura, è anch’esso ricco di insenature e baie tutte da scoprire ed esplorare, con i suoi circa 88 km. Da non perdere, Santa Teresa di Gallura, Stintino, Capo Testa, Isola Isuledda, Capo d'Orso. Da Palau, poi, è possibile imbarcarsi per le Isole della Maddalena e Caprera.

Ultimo, ma non ultimo in termini di fascino, è il Golfo di Orosei. Qui troviamo molte delle più belle spiagge della Sardegna che mettono d’accordo le migliaia di che vi giungono ogni anno turisti da ogni parte d'Italia e del mondo.

