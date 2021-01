Cosa ci aspetta nella sesta stagione di Peaky Blinders: le anticipazioni

I peaky Blinders stanno tornando e su questo non c’è alcun dubbio. Thomas Shelby e la sua cricca avranno un bel da fare durante la sesta stagione diretta da Steven Knight. La serie tv, dopo una pausa dovuta, tornerà in grande stile e ci si aspetta davvero una serie scoppiettante e piena di colpi di scena.

Alcune piccole indiscrezioni sono state rilasciate da attori ma anche dallo stesso Knight che promette ancora tanta oscurità per Tommy.

Peaky Blinders: quando potrebbe uscire

Dopo la concitata quinta stagione uscita il 25 agosto del 2019, la sesta racconterà la storia di Thomas Shelby in un contesto del tutto nuovo, si spera la Seconda Guerra Mondiale. Attenzione, però, perchè le sue avventure potrebbero non concludersi all'episodio 6x06. Infatti non è escluso che venga girata anche una settima stagione. Ad annunciare questa novità è stato lo stesso regista dopo la proiezione dell’episodio 5x1, il 18 luglio del 2019 a Birmingham.

Di Peaky Blinders, ad oggi, sappiamo che è in pre produzione, a confermarlo è Anthony Byrne sul suo profilo Instagram. Però la BBC One non ha ancora detto nulla a riguardo. A questo punto sembra difficile sapere quando sarà disponibile su Netflix e se ci saranno ragionevoli ritardi dovuti all’emergenza Coronavirus.

Le riprese inizieranno, con molta probabilità, nel 2021 e l’uscita potrebbe slittare, quindi, al 2022. Qualche piccolo scoop, però, è già disponibile. Ecco cosa ci aspetta nella sesta stagione di Peaky Blinders.

Peaky Blinders: cosa sappiamo

Avevamo lasciato Tommy Shelby in preda ad un delirio derivante da un disturbo da stress post traumatico. Nell’ultima scena si vede Tommy in un campo desolato, con una pistola puntata alla tempia ma non sappiamo se il grilletto è stato premuto, oppure, no.

I primi dettagli relativi alla fine di Tommy verranno svelati quando Steven Knight rilascerà ufficiali dichiarazioni. Per ora possiamo solo presagire eventi non proprio scontati ma sappiamo che per gli Shelby Brothers e non, ci sarà ancora tanto da fare.

Knight ha lasciato intendere solo che Tommy sta bene ma dovrà attraversare, ancora per un po', un periodo di oscurità prima di passare dalla parte dei «buoni».

Peaky Blinders: ci saranno ritorni?

Anche se non sappiamo chi tornerà con certezza, qualche rumors vede l'ingresso di Bella Thorne nel cast. Anche se non c'è nulla di ufficiale qualche piccolo dettaglio ha fatto impazzire tutti i fan.

Attenzione a qualche ingresso patinato. Non si esclude che Rowan Aatkinson possa vestire i panni di Hitler. A far partire questo scoop è stato Reddit ma, ad oggi, non è giunta ancora alcuna conferma ufficiale da parte dell'attore.

Anthony Byrne, però, ha confidato a Digital Spy che un nuovo personaggio femminile sta per entrare nel cast. Sarà lei a far innamorare, ancora una volta, il nostro Thomas Shelby?

