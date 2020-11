Le sneakers più attese delle festività natalizie

Mancano poche settimane alla stagione natalizia e con la corsa ai regali ufficialmente iniziata StockX, la piattaforma di reselling in cui vendere e acquistare sneaker, capi streetwear e accessori a tiratura limitata, ha gettato un occhio al calendario delle prossime release e identificato i modelli destinati a dominare il mercato sotto le feste.

Jordan 1 Retro Mocha Black Toe - 31 ottobre

La Jordan 1 è di gran lunga la silhouette di sneaker più popolare su StockX: nella prima metà del 2020, cinque dei dieci modelli più venduti sulla piattaforma sono state Jordan 1. La Jordan 1 Retro Mocha Black Toe presenta molte similitudini con la Jordan 1 Retro High x Travis Scott, probabilmente la sneaker più hot di tutto il 2019. La tomaia è infatti caratterizzata dalla combinazione di tre colori chiave: il nero, che contraddistingue i dettagli in pelle che decorano lo Swoosh, i lacci e la punta della scarpa, l’immancabile bianco e il marrone per gli inserti in suede sul tallone e nella parte alta della scarpa. A fare felici gli sneakerhead di tutto il globo, è la notizia che la Mocha Black Toe verrà quasi sicuramente venduta a un prezzo inferiore rispetto al modello di Travis Scott. Proprio per questo StockX si aspetta già di ricevere una maggiore domanda da parte dei molti acquirenti che hanno a lungo desiderato e apprezzato la versione precedente non alla portata di tutti i portafogli (il modello viene oggi rivenduto sulla piattaforma a non meno di 1.200 euro!).

Jordan 3 Court Purple - 14 novembre

Nel 2020 la Court Purple è stata una delle colorway Jordan più popolari su StockX. Dopo il lancio della Jordan 1 Court Purple ad aprile, il modello ha registrato oltre 15.000 paia vendute nel primo mese classificandosi tra le cinque Jordan più vendute della prima metà dell’anno. La Jordan 3 Court Purple, in arrivo a metà novembre, è sicuramente destinata a classificarsi tra i modelli più ambiti in vista delle festività natalizie.

Jordan 1 Retro High COJP Midnight Navy - 14 novembre

Il progetto Nike CO.JP ha già prodotto una serie di versioni di successo nel 2020 fino ad ora. La Jordan 3 CO.JP Fire Red Denim, rilasciata ad agosto, su StockX ha da subito iniziato a essere rivenduta a un valore del 50% rispetto al prezzo di vendita al dettaglio. La Nike Dunk Low CO.JP Samba, uscita solo un paio di settimane dopo, ha registrato tassi di rivendita superiori al 200%. Queste performace parlano chiaro della notevole domanda legata alle Nike CO.JP e, data la popolarità della silhouette Jordan 1, StockX non ha dubbi che la nuova Jordan 1 CO.JP Midnight Navy sarà uno dei drop Jordan più attesi in vista delle festività natalizie. Jordan 5 Retro «What The» - 7 novembre

La silhouette Jordan 5 ha già dimostrato di essere uno dei modelli Jordan più hot del 2020. Un primo sguardo al nuovo modello rivela dettagli in color blocking di colore giallo e rosso diversi per la scarpa destra e sinistra, chiaramente ispirati alle amibitisse colorway Tokyo 23 e Raging Bulls. Ulteriori dettagli includono i loghi «Tokyo» e «Shanghai» ricamati sui lati e le scritte «Laser» e «Bel-Air» sulla soletta. Jordan 4 Fire Red - 27 novembre La Fire Red è una colorway OG tra le più storiche e riconoscibili firmate Jordan Brand. Realizzata in una combinazione di colori bianco, nero, grigio e rosso fuoco, il modello prevede una tomaia in pelle bianca contrastata dagli accenti rosso fuoco e nero che compaiono lungo l’intera superficie di upper, suola e midsole. Il successo di questo modello è facilmente prevedibile: la Jordan 4 è stata la terza silhouette Jordan più venduta su StockX nel 2020, dopo i modelli classici Jordan 1 e Jordan 11. Nell’ultimo anno, oltre l’85% delle Jordan 4 ha visto aumentare il proprio valore di rivendita, con un aumento medio del prezzo di circa 60 euro. La Jordan 5 Fire Red rilasciata all'inizio di quest'anno è tra le prime 10 Jordan più popolari del 2020. Non ci sono dubbi quindi che le nuove Jordan 4 Fire Red saranno sicuramente una delle versioni più amate del marchio Jordan del 2020, una perfetta idea regalo per qualsiasi sneakerhead.

adidas Yeezy Boost 350 V2 Black Red - Dicembre

La Yeezy 350 V2 Bred è stata lanciata per la prima volta nel 2017 ed è tra le colorway più amate dell’iconica silhouette 350. Secondo Kanye West, la 350 Bred tornerà in vendita all'inizio di dicembre e, quando ciò accadrà, diventerà sicuramente uno dei drop più venduti delle festività natalizie. Il modello attualmente viene rivenduto su StockX per quasi circa 700 euro e ci sono già legioni di sneakerhead che non vedono l’ora di mettere mano sulla nuova release. In occasione del Black Friday 2019, adidas ha fatto un restock di un altro modello, la Yeezy 350 V2 Black, ad oggi il modello più venduto nella storia della piattaforma, con oltre 100.000 vendite totali. Dato l’enorme successo del modello, la riedizione della 350 Bred potrebbe però presto infrangere questo record.

Jordan 11 Retro 25th Anniversary - Dicembre

Il brand Jordan celebra i 25 anni delle Air Jordan 11 con un modello esclusivo, con tomaia in color nero e dettagli argentati. A completare il tutto il logo Jumpman metallizzato sull’esterno del tallone e la scritta «Jordan» sui passanti dei lacci. Durante le festività natalizie del 2018, la Jordan 11 Concord è diventata la versione più venduta dell’intero anno e l’anno successivo la Jordan 11 Bred si è conquistata il titolo di Jordan più venduta mai venduta su StockX. La release di quest’anno che coincide con il 25° anniversario della silhouette Jordan 11, si prepara a diventare tra le più attese e richieste di tutto il 2020.