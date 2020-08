«The Rock» è l'attore più pagato del 2020

Per il secondo anno consecutivo Dwayne «The Rock» Johnson è in testa alla lista degli attori più pagati stilata da Forbes. Nel 2020 la star ha guadagnato 87,5 milioni di dollari, grazie alla sua linea di abbigliamento Project Rock (per Under Armour) e a un film di Netflix di prossima uscita, «Red Notice». Al secondo posto Ryan Reynolds, che per i due progetti Netflix «Six Underground» e «Red Notice» ha portato a casa la maggior parte dei 71,5 milioni incassati nel 2020.

Sul podio sale anche Mark Wahlberg con 58 milioni di dollari. Anche lui deve dire grazie a Netflix, con l'action comedy «Spenser Confidential», «McMillions» e «Wahl Street». La top-10 degli attori ha messo insieme 545,5 milioni di dollari e più di un quarto sono stati pagati da Netflix. Al quarto posto troviamo Ben Affleck (55 milioni), al quinto Vin Diesel (54) e al sesto la star di Bollywood Akshay Kumar (48,5), che deve ringraziare un altro servizio di streaming, Amazon Prime, per la serie «The End».