Italia: il casinò digitale trova sempre più consensi

L’Italia non poteva certo rimanere indifferente al fenomeno commerciale degli ultimi anni: si tratta del gambling, il settore relativo al gioco d’azzardo online e che più di altri ha saputo sfruttare le nuove connessioni e la velocità della rete. I casinò hanno ottenuto infatti un’evoluzione spaventosa anche all’interno dei nostri confini nazionali. Le ultime novità a livello legislativo hanno interessato anche il gioco, limitandolo in parte, ma il boom non accenna ad arrestarsi. Il bilancio generale parla infatti di curve di crescita importanti di anno in anno, mentre i principali operatori parlando di record di ogni tipo, persino sulle cifre scommesse nell’arco di pochi mesi. L’utilizzo dei dispositivi mobile, come intuibile, ha fatto la sua parte contribuendo allo sviluppo del gioco digitale, reso molto più intuitivo e accessibile.

Se prima, sentendo parlare di casinò, si pensava subito ai classici cabinati, oggi basta un computer per poter giocare comodamente da casa alle innumerevoli slot che si rinnovano periodicamente. Il segreto dei casinò online, probabilmente, risiede proprio nei giochi più famosi e comuni e non nei classici giochi di carte, come il Poker e il Blackjack giocabili anche nel casinò live con tanto di tornei ufficiali. Le slot, infatti, sono talmente tante da potersi considerare riferibili a qualsiasi target di giocatore. Inoltre, presentano software facilmente aggiornabili e migliorabili, motivo per il quale l’offerta contenutistica non risulta mai essere la stessa su una piattaforma di gioco.

Casinò online in Italia

In Italia la spesa effettuata nei casinò online in un anno solare può superare tranquillamente gli 800 milioni di Euro e si prevede che ben presto raggiungerà il miliardo. La crescita del gioco online è stata tale che persino qualche casinò reale ha riscontrato dati importanti, il che è davvero considerevole se si pensa che fino a qualche decennio fa il primo collegamento ad Internet delle macchine da gioco consentiva a malapena un controllo a distanza dei cabinati fisici. Il mondo del gioco oggi è totalmente cambiato, ma a quanto sembra non ha ancora raggiunto le sue massime prestazioni. Sono tante le novità che attendono di essere implementate nel gambling, prima fra tutte la VR (cioè la realtà virtuale), per rendere l’esperienza di gioco ancora più realistica e immersiva.

Le software house, perennemente al centro di una concorrenza reciproca, vogliono infatti evolversi ulteriormente e raggiungere nuove frontiere. Le promozioni e i nuovi giochi non mancheranno mai, ma una volta scoperta la formula vincente l’obiettivo degli addetti ai lavori rimane sempre quello di superare se stessi, oltre che gli altri. I giocatori preferiscono giocare online anche per evitare alcuni curiosi incidenti che possono capitare nei casinò reali, dato che su internet la sicurezza sembra essere di gran lunga maggiore. In questi anni i casinò online hanno imparato dagli errori del passato e si sono perfezionati in breve tempo, alimentando il fenomeno su scala globale.

Il gambling è destinato a rinnovarsi ancora anche in Italia, una tra le nazioni europee più dedite al gioco. I giocatori non sono attirati soltanto dalle slot, ma anche dai bonus e dalle promozioni di benvenuto. Insomma, una volta giunti in questo momento storico del ciclo evolutivo dei casinò online, non resta che sbizzarrirsi con i numeri e provare solo a immaginare quali incredibili record possano essere firmati da qui a breve.