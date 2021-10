Come trovare un corso inglese bambini: quali sono i metodi migliori di apprendimento?

Quante volte ci siamo resi conto che imparare qualcosa è molto più semplice quando si gioca e ci si diverte? È molto importante quando si cerca un corso inglese bambini cercare una scuola che mantenga questa situazione di gioco per non far sentire al bambino che quello che sta facendo è qualcosa di obbligato che deve fare per forza. Se questo accade, il bambino abbandonerà tutta la voglia che ha di imparare e si distrarrà pensando ad altre cose.

L’importanza del divertimento in un corso inglese bambini

È fondamentale mantenere l’impressione che l’inglese sia in realtà un modo per divertirsi e questo è possibile attraverso metodi che si chiamano «metodi di educazione non formale». Questi consistono in pratica a trasmettere al bambino delle conoscenze che però non giungono sotto forma di studio ma vengono in una forma che può essere come quella di giochi a squadre, il gioco dell’oca, il memory, la creazione di storie, l’associazione di immagini, la pantomima e così via. Questi metodi aiuteranno il bambino ad assimilare moltissimi concetti, vocaboli, regole di grammatica e non si renderà nemmeno conto del fatto che sta imparando cose sempre nuove. L’impressione sarà quella di connettersi al corso inglese bambini e iniziare a giocare e in questo modo non distoglierà mai l’attenzione, non si annoierà e al termine dell’apprendimento avrà imparato tantissimo. Questo è il potere dell’inglese per bambini e dell’educazione non formale!

Spesso dimentichiamo velocemente le nozioni che impariamo attraverso lo studio puro, senza essere veramente interessati al tema trattato, al solo scopo di passare una verifica, un test o un esame. Per questo è così importante apprendere attraverso il divertimento. L’inglese per bambini è efficace perché i bambini non dimenticheranno mai i concetti che hanno appreso durante la lezione per il semplice fatto che si sono divertiti e quello che apprendono divertendosi, lo porteranno con loro per tutta la loro vita! Questo metodo ti torna? È importante mettere insieme le due sfere dell’obbligo e del gioco proprio perché è il segreto dell’apprendimento a lungo termine. Niente rimarrà nella sua memoria quanto qualcosa che hai appreso con piacere, in momento di tranquillità e di calma.

L’agio è fondamentale in un corso inglese bambini in tutti i sensi

Bambino che studia inglese (Ufficio stampa)

Ma cos’è che è ancora più importante quando si parla di scegliere un corso inglese bambini? Sicuramente è importante il contenuto della lezione e la bravura dell’insegnante, ma è anche importante mettere a proprio agio il bambino e questo accadrà solo se il bambino è seguito in modo individuale. In questo modo si sentirà più al sicuro perché non deve avere a che fare con l’ansia di dover parlare di fronte a tante persone, il pensiero di essere boccciato ad una verifica, la paura di sbagliare e così via. La cosa che più impedisce ai bambini di progredire negli studi è proprio la paura di fare brutte figure davanti ai propri compagni, lo stress, l’ansia di fare errori. Insomma, parlare una lingua straniera è difficile quando si è agli inizi. L’importante è quindi permettere al bambino di lasciarsi andare e di non doversi preoccupare di niente se non del suo apprendimento.

Inoltre è fondamentale scegliere il momento giusto sia per te sia per il bambino. Infatti in molti casi è importante che la scuola ti dia la possibilità di scegliere la data e l’orario delle lezioni proprio come fa la scuola Novakid. Questo sia per trovare il momento migliore per apprendere per il tuo bambino, ma anche per far combaciare i tuoi impegni con i suoi. La libertà di scegliere quando apprendere è fondamentale: non ricorderai nulla se farai lezione nel momento sbagliato. Per questo è necessario valutare tutte le possibilità e scegliere una scuola che ti dia questa libertà. Ne trarrete beneficio sia tu che tuo figlio perché entrambi potrete trovare il tempo giusto per le vostre attività senza stress e avendo il tempo di fare tutto ciò he dovete fare.

Detto tutto questo, speriamo che questo articolo ti sia stato utile e che tu adesso abbia abbastanza informazioni per scegliere bene la tua scuola di inglese per bambini. Buona fortuna!