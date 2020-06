Tollegno 1900: collezione esclusiva per celebrare i 120 anni dell'azienda

Una collezione unica per articolazione e presentazione ed un nuovo progetto «colore» ad alto tasso di sostenibilità - «GZ! - Green Zone» - siglano l’importante traguardo raggiunto dall’azienda biellese che, per l’ A/I 2021/22, raggruppa i filati in 9 famiglie espressione della sua filosofia e del suo lifestyle.

«Il futuro nelle origini»: 120 di storia sono le basi e il trampolino su cui costruire il domani. Con questa consapevolezza e con questa forza Tollegno 1900 celebra un compleanno importante, facendone l’inizio di una nuova fase del proprio percorso centrato su tradizione, innovazione, sostenibilità.

Collezione A/I 2021/22

Tre baluardi che definiscono l’azienda sin dalla sua nascita, assumendo progressivamente un ruolo baricentrico per la sua crescita.

La conoscenza ultracentenaria della Lana Merino e delle sue mischie ha infatti sposato l’attenzione per la tutela dell’ambiente, codificata nel ricorso a lavorazioni e certificazioni di processo eco-friendly, nell’implementazione di risorse energetiche green e nella scelta di #impattozero come linea guida.

Su questi pilastri il mondo Tollegno 1900 si proietta verso nuove sfide. La collezione A/I 2021/22 è tra queste. Le tradizionali collezioni «Luxury», «Classic» e «Performance» cedono il passo ad una nuova articolazione e presentazione dei filati che, raggruppati in 9 schede-famiglie, vengono proposti in un box realizzato in cartone riciclato.

«Collection box» - questo il nome coniato per la collezione - diviene così non solo la sublimazione di tutti i valori promossi da Tollegno 1900, ma anche un’«edizione straordinaria» sviluppata per lasciare un segno tangibile dei 120 anni dell’azienda.

A dare ulteriore valore all’importante traguardo è il progetto «GZ! - Green Zone» che fa come focus l’uso di tinture naturali per preservare l’ecosistema.

«Collection box»: il mondo Tollegno 1900 si svela

Nove schede per rappresentare 9 universi che fanno della Lana Merino il proprio sole. Con «Collection Box» la tradizionale suddivisione tra linee «Luxury», «Classic» e «Performance» viene superata e i filati vengono raggruppati in famiglie accomunate dalla lavorazione, dallo stile, dalle caratteristiche intrinseche.

Le schede, rappresentative del mondo che interpretano sin dal nome delle famiglie - «The Harmony and Free», «The Greens», «Just Felted», «The 4.0 Area», «The Ultra Wool», «The Bulky Wool», «So Comfy», «The Fancy» e «The Blends» - sono raccolte in un sustainable box realizzato in cartone interamente riciclato. Tollegno 1900 conferma così di essere «Eco» non solo per vocazione, ma anche per la coerenza della propria immagine. «Abbiamo puntato su un nuovo modo di presentare i nostri prodotti che, oltre a mettere la lente sul loro valore individuale, li contestualizzasse all’interno di un progetto di più ampio respiro. Ciascun filato è infatti parte di un cosmo definito da tratti caratteristici che sono a loro volta espressione dei principi in cui l’azienda crede», spiegano da Tollegno 1900.

The Harmony and free

Harmony è Tollegno 1900 e Tollegno 1900 è Harmony, con le sue sfumature, le sue caratteristiche e le sue anime senza tempo, tra classicismo e creatività, continuità e sperimentazione. Un mondo di espressioni che fanno della Lana Merino Extrafine il tassello principale ed un mosaico di interpretazioni per un filato che è stato ispirazione per varianti basiche, concrete ed essenziali come Free.

The greens

Rispettosi dell’ambiente, sostenibili, certificati per essere habitat friendly, tracciabili in tutte le fasi del loro percorso, sottoposti a lavorazioni che utilizzano prodotti atossici: Harmony Green, Explorer e Re-Abarth - il filato, rispetto alla sua originaria appartenenza alla collezione «Performance», è stato rivisto in ottica «eco» grazie all’inserimento di nylon riciclato, ndr - fanno di #zeroimpatto e #massimocomfort i tratti che li accomunano.

Just felted

Effetto «lana cotta» per outift votati all’understatemente e al natural charming che abbinano le caratteristiche di valore della Lana Merino fine ed extrafine ad un aspetto worn&felted. In Harmony NT e Free NT la compattezza della lavorazione sposa il comfort e il pregio dei filati dando corpo ad un fit che fa di vestibilità e design in stile two-mile-wear i suoi must, senza mai tradire la morbidezza al tatto.

The 4.0 area

Filato-emblema della storia di Tollegno 1900, ma anche della sua evoluzione e vocazione all’innovazione, Harmony 4.0 sublima performance ed estetica, caratteristiche tech e capacità di regalare benessere sulla pelle. Trasversale per uso e sofisticato nei mix (Harmony 4.0 Silk), 4 volte eccellente per le sue features (Total Easy Care, Compact, High Twist, Eco-Idro) è apripista di nuove sperimentazioni (New Royal 4.0) applicate alla lana Ultrafine 17.5 Micron.

The ultra wool

Il pregio della finezza, l’eccellenza della lavorazione, la piacevolezza al contatto, la versatilità nell’utilizzo e la sofisticatezza dei blend: benvenuti nel mondo degli Utrafine, universo di morbidezza e lucentezza, comfort e leggerezza, eleganza e stile. Cinque filati che, sin dal nome, raccontano una storia di raffinatezza e ricercatezza dei dettagli: Charme, New Royal, Sultano, Sublime e Delice sono gli interpreti di un lifestyle che fa dell’esclusività il suo tratto.

The bulky wool

Anima voluminosa ma avvolgenza leggera, aspetto rude e deciso, immagine volutamente grezza ma istintivamente confortevole: questa l’essenza di Scout e Wild, filati interpreti di un nuovo modo di vivere l’homestay. Nel nome della comodità, dell’autenticità e della naturalezza, il pure merino wool e il pure new wool, nelle loro titolazioni più grosse, regalano un ritorno alle origini in cui il benessere nasce sin dal primo contatto sulla pelle.

So comfty

Filati morbidi, avvolgenti, fluidi per regalare coccole e comodità per un «in e outdoor» di stile. Stretch&comfort diventa il binomio di un nuovo modo di vestirsi, di un lifestyle contemporaneo che abbina sport attitude e ricercatezza nel segno della lana extrafine («Royal Elitè», «Evolution» e «Elatrendy NT») e del cotone («Elascot»).

The fancy

Morbidi e leggeri al tatto, soffici al contatto con la pelle, delicati e vellutati nell’essenza, ma fortemente impattanti nell’aspetto per la singolarità delle lavorazioni che fanno di perfetta vestibilità e massimo agio un atout. Grazie alla Lana 100% Merino extrafine, l’anima classica del Bouclè di Astrakan e quella garzata di Air vivono una seconda giovinezza con effetti estetici inattesi e fortemente identitari.

The blends

Un solo denominatore - la Lana Merino extrafine - una innata attitudine alla protezione ed una capacità intrinseca di dare corpo a infiniti stili. Un solo obiettivo: interpretare le esigenze dell’uomo contemporaneo alla ricerca di qualità, resa estetica, ricercatezza negli abbinamenti. 4 articoli (Sixtywool, Bright Wool, Woolcot, Vicky), 4 miste diverse e 4 suggestioni: nel mondo «Blends» la componente sostenibilie sposa l’anima tech tra classicità e sperimentazione.

GZ!: Green zone per stile, approccio, sensibilità

Nove famiglie (di filati) più…una (di colori)! A completare la proposta «Collection Box» è «GZ!- Green Zone», progetto di sostenibilità che distingue i filati Tollegno 1900 certificati per essere naturalmente habitat friendly e sottoposti a lavorazioni che preservano l’ecosistema.

A partire dalla loro colorazione affidata a prodotti atossici che fanno di impatto zero la loro forza. Una gamma di tonalità «nature» per sfumature e per processi di tintura, un panel di nuance che tutelano l’ambiente pur colorandolo di mille gradazioni, eco sin nell’essenza.

«Tutti i nostri articoli in 100% Lana o miste naturali anche certificati RWS o Nativa Precious fiber - spiegano da Tollegno 1900 - possono essere tinti su richiesta seguendo la formula proposta da GZ!- Green Zone che, nella tintura naturale, utilizza coloranti di origine vegetale o minerale. E’ importante sottolineare che, per la particolare sensibilità alle diverse caratteristiche del colorante stesso e delle componenti dell'acqua e del materiale, il bagno di tintura potrebbe avere caratteristiche, tonalità e valori di solidità diversi. La tintura può subire nel tempo delle variazioni cromatiche che non sono identificabili direttamente con una degradazione del colore bensì con una modificazione della nuance. Questa alterazione, però, non è un difetto ma un pregio che contraddistingue l'unicità del capo che verrà realizzato».

Harmony colours: nuove proposte per una rinnovata immagine

Il capitolo «colore», nella «Collection Box», vede accanto a GZ!-Green Zone anche una rinnovata cartella «Harmony» composta da 150 tonalità a stock service e da 20 moulinè.

«Le tonalità cardine del prossimo autunno/inverno saranno sia fredde che calde: si spazierà infatti dai bianchi ai grigi con potenti intramezzi di colore tra cui a spiccare sono i verdi, i viola, i neutri ma anche le nuance della terra come gli aranciati e i marroni».