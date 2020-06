Anticipazioni di «una Vita»: perché cercarle

Il fenomeno delle pagine web che offrono anticipazioni su alcuni programmi televisivi è trasversale: riguarda tante tipologie di programmi, a partire dalle telenovela e dalle soap. Chi approfitta di questo tipo di informazioni è solitamente un appassionato del genere. In particolare, poi si deve notare come sia più facile trovare anticipazioni che riguardano le telenovela e le soap straniere, per un motivo preciso e chiaro: questi programmi sono trasmessi con qualche settimana o mese di anticipo nella nazione di origine. Avviene per molte soap spagnole, ma anche per quelle americane. Ad esempio le trame e anticipazioni italiane della soap «Una Vita» si possono facilmente trovare online, perché in Italia siamo in «ritardo» di almeno 300 puntate.

Lo scollamento tra i palinsesti

Questo tipo di scollamento avviene con grande facilità quando un programma è prodotto e girato in un altro Paese rispetto all’Italia. Per quanto riguarda «Una Vita» in Spagna la soap va in onda a partire dal 15 aprile 2015; in Italia si è dovuto attendere fino al 22 giugno 2015 per poter vedere la prima puntata di «Acacias 38», questo il titolo originale della serie. Lo stesso avviene però per molti altri programmi, soprattutto per le soap che sono trasmesse quotidianamente. Peraltro, le puntate che compongono ogni singola serie di una soap sono moltissime, varie centinaia. È sufficiente un periodo di vacanza diverso, come avviene ad esempio tra nord America e Italia, per far slittare in modo significativo i palinsesti e ritardare di varie puntate la messa in onda del programma.

Chi guarda le anticipazioni

Sono varie le motivazioni che portano un appassionato a ricercare le anticipazioni del programma preferito; che si tratti di «Una Vita» o di un altro programma poco importa, le motivazioni sono del tutto simili. Spesso si tratta di pura curiosità, causata dalla stessa natura delle soap: le trame di ogni puntata sono costruite in modo da lasciare nello spettatore il dubbio su cosa avverrà nella prossima puntata. C’è sempre chi non resiste fino a domani, o anche chi è impossibilitato dal guardare ogni singola puntata. Se ci si perde un paio di puntate è poi necessario andare e rileggersi le trame online, magari anche qualche anticipazione, per potersi riallacciare agli eventi già andati in onda e per sbirciare con un certo anticipo cosa avverrà domani.

I programmi italiani

Se con i programmi stranieri è molto facile trovare le anticipazioni, diversa è la questione quando un programma che ci appassiona è girato in Italia. In questi casi il fatto di riuscire a reperire delle anticipazioni dipende dalla distanza temporale tra il girato e la trasmissione. Alcune soap italiane sono girate con solo qualche giorno di anticipo rispetto alla messa in onda. Questo porta a volte a non riuscire a trovare alcun genere di anticipazione; in questi casi infatti dovrebbero essere gli attori stessi a riferire parti del copione. Capita comunque sempre che qualcuno della troupe, o anche giornalisti invitati sulle scene, si facciano scappare qualche piccola anticipazione. Ci sono poi dei programmi che sono girati settimane prima della trasmissione; per questi trovare trame, informazioni e notizie è decisamente più facile.