L'estate degli italiani: pronti ad attrezzare giardini e seconde case

Nei mesi appena trascorsi, vissuti tra ansie e preoccupazioni per la pandemia, pensare alle vacanze sembrava un’utopia ma gli italiani oggi si stanno attrezzando per non rinunciare a qualche giorno di tranquillità e relax. Tra incertezza economica, nuove regole di distanziamento sulle spiagge e la paura del virus, intanto, ci si prepara per un’estate in giardino o nelle seconde case di villeggiatura.

E’ quanto emerge dall’ultima analisi di idealo - portale internazionale di comparazione prezzi leader in Europa - che ha monitorato l’interesse degli italiani online nei confronti di 100 tipologie di prodotto a tema vacanza, scoprendo che nell’ultimo mese è stato boom di ricerche per gli articoli da giardino o terrazzo (+2288,1%).

Estate 2020 a casa: gli oggetti più desiderati per il giardino e il terrazzo

Secondo un sondaggio effettuato da Kantar per conto di idealo nel mese di giugno 2020, solo il 36,5% degli intervistati ha risposto che andrà in vacanza quest’estate, il 31,7% non lo sa ancora e il 31,9% non ci andrà affatto; cresce quindi la necessità di preparare la propria casa per l’estate.

Sono circa 6 su 10 le abitazioni in Italia che dispongono di uno spazio all’aperto che, come emerge dalle ricerche online condotte sul portale idealo.it nell’ultimo mese, gli italiani stanno allestendo per trascorrere le prossime vacanze.

È boom di interesse per le piscine (+5052,9%) nei vari modelli da scegliere a seconda dei desideri e di quanto si vuole spendere. Le più cercate sono le piscine gonfiabili, da poter essere collocate in giardino oppure su un piccolo terrazzo per garantire divertimento e relax a tutta la famiglia.

Crescono anche le ricerche per i tavoli da giardino (+2843,1%), ombrelloni da esterno (+2174,4%), set mobili da giardino (+2008,0%), sedie da giardino (+1528,6%) e barbecue (+442,7%).

Non importa dove, purché all’aperto

Per i più fortunati che andranno in vacanza quest’anno, sembra essere indifferente la meta purché si tratti di vacanze in movimento, all’aria aperta e distanziate.

Dalle ricerche condotte nell’ultimo mese sul portale idealo.it risultano infatti in crescita quelle di prodotti per sport acquatici e pesca (+472,8%), abbigliamento e accessori outdoor (+220,8%) e articoli per arrampicata e alpinismo (+151,3%). Sono in particolare i gommoni e kayak i prodotti più cercati, con un aumento di 1230,3% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Aumentano rispetto al 2019 anche le ricerche di articoli per il camping con una crescita in media del +102,3% per i prodotti della categoria.

Al mare ma con il materassino gonfiabile

Il mare si conferma una delle mete preferite dagli italiani anche per l’estate 2020. Secondo il sondaggio commissionato da idealo, infatti, il 60,9% degli intervistati che faranno una vacanza andrà al mare. Le ricerche online di prodotti per il mare sono aumentate nell’ultimo mese del +156,2%.

Tra i prodotti più desiderati di quest’estate c’è il materassino gonfiabile, le cui ricerche online sono aumentate del +378,0%.

Il portale idealo.it ha stilato la classifica dei top 5 materassini gonfiabili più desiderati e al primo posto si conferma il magico fenicottero gigante rosa di Intex, seguito dall’isola gigante con parasole e l’amaca galleggiante sempre di Intex, l’isola gigante Tropical Breeze di Bestway e al quinto posto il classico materassino singolo.

La fluttuazione dei prezzi sui prodotti per le vacanze

Monitorare l’andamento dei prezzi dei prodotti desiderati e scegliere di acquistare nel periodo dell’anno dove si registrano i maggiori ribassi permette di risparmiare di molto, come per gli articoli per il camping che nell’ultimo mese hanno fatto registrare una flessione nei prezzi media del -25,5% rispetto allo stesso periodo del 2019, o di decidere di rimandare un acquisto ad un periodo migliore, come nel caso degli articoli per il giardino e outdoor che, invece, sono aumentati del +17,9%.

Se poi si ha in mente un prodotto specifico, si può impostare sul portale idealo un obiettivo di prezzo e, attraverso la funzione «prezzo ideale» attendere di ricevere la notifica non appena il prodotto lo raggiunge. Il risparmio in questi casi può essere ancora superiore: nell’ultimo mese, ad esempio, le giacche outdoor hanno fatto segnare una diminuzione nei prezzi del -34,2% rispetto allor stesso periodo del 2019.

«Il periodo del lockdown e l’incertezza rispetto ai tempi e ai modi della riapertura hanno portato molti italiani a rimandare l’organizzazione delle vacanze - afferma Fabio Plebani, Country Manager di idealo per l’Italia - Per questo è molto interessante analizzare le ricerche dell’ultimo mese, che mostrano come gli italiani si stanno attrezzando e preparando a vivere l’estate. Sicuramente, che sia nel giardino di casa o per i più fortunati in qualche luogo di villeggiatura, la tendenza è ancora, dopo il lockdown, quella di utilizzare le ricerche online o una commistione di mondo fisico e digitale. Secondo il sondaggio commissionato da idealo, infatti, l’81,2% degli intervistati che faranno le vacanze ha risposto che per preparare il proprio kit da viaggio utilizza le ricerche online o una commistione di mondo fisico e digitale.»