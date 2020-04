Stop a Slot, Lotto e Superenalotto: i giochi ancora attivi online

Quella di mettere uno stop Lotto e Superenalotto è una scelta storica, il concorso ad estrazione più radicato in Italia non fu completamente fermato neanche durante gli anni della Seconda Guerra Mondiale. L’annuncio è arrivato con l’ultimo decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, in risposta all’emergenza Coronavirus che da metà febbraio ha messo sotto scacco l’intera penisola.

Al fine di evitare spostamenti superflui verso le tabaccheria e i punti di raccolta, il Governo ha optato per sospendere i concorsi fino a data da destinarsi. Le modalità di raccolta sono state sospese anche online, mentre alcuni giochi ad estrazione rimangono ancora attivi. Anche i casino aams continuano ad operare in modo regolare, non ci sono state interruzioni nell’offerta dei siti con licenza aams.

Quali sono allora i giochi vietati in tabaccheria ed online? Quali quelli ancora consentiti? Come già visto, sono stati vietati fino a data da destinarsi Lotto, SuperEnalotto, Eurojackpot e concorsi abbinati, quali SuperStar e SiVinceTutto SupoerEnalotto. Staccata la spina anche di tutte le slot machine e vlt ancora disponibili nelle tabaccherie aperte durante la crisi.

In tabaccheria sono ancora disponibili alcuni giochi di fortuna e ad estrazione, come 10 e Lotto ogni 5 minuti, Million Day, VinciCasa e tutti i Gratta e Vinci. Nelle agenzie e punti scommesse ancora aperti (ancora una volta presso i tabaccai), è ancora possibile scommettere su eventi sportivi di diversa natura, anche se confrontati con una drastica riduzione del palinsesto.

A disposizione dei giocatori rimangono ancora le attività di gioco online. I siti di casino online aams, con regolare licenza per operare sul territorio italiano, sono ancora operativi ed offrono una proposta invariata - fatto salvo per i siti come SNAI o Lottomatica che offrivano anche Lotto e SuperEnalotto, ora sospeso.

I giochi disponibili online sono molteplici, tra questi le slot machine sono tra i più gettonati a livello italiano. Gli esperti del settore prevedono un’incremento del gioco online, in seguito allo stop di tutti gli apparecchi fisici presenti sul territorio. Gli operatori online già godevano di un certo vantaggio rispetto alle sale da gioco tradizionali, ci si aspetta quindi un divario ancora maggiore durante e dopo la crisi coronavirus.

Un dato interessante offerto da Agimeg (Agenzia Giornalistica per il Mercato del Gioco) è la riscoperta da parte dei giocatori italiani di giochi tradizionali presenti online. Tra questi, Burraco, 7 e Mezzo e Scopa hanno visto un forte incremento, soprattutto nella modalità a torneo. Le scommesse più comuni sono quelle minime di 50 centesimi a partita, suggerendo un bisogno di socialità anche nell’attività di gioco online.

Come già sottolineato da Il Sole 24 Ore qualche giorno fa, si stima che lo stop della raccolta del gioco, considerando solo slot e videolottery ( Awp e vlt) costerà all’erario una perdita di circa 602 milioni di euro al mese. Una cifra allarmante se sommata alle perdite ingenti del Sistema Italia nelle ultime settimane. Lo stop di Lotto e SuperEnalotto sarà un altro duro colpo alle casse dello stato. L’entità del danno sarà calcolabile solo tra qualche settimana, nella speranza che l’emergenza dettata dalla diffusione del Covid-19 rientri in tempi brevi.