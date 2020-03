Borse per la primavera: i trend e colori proposti da Carpisa per il 2020

Indispensabili per arricchire qualsiasi look, dal più classico allo street style, fino ad arrivare all'urban, le borse donna che Carpisa propone per la primavera 2020 sono preferibilmente a tracolla, per offrire la massima praticità (garantita dalle mani libere) unita a un'inconfondibile eleganza. Per chi ama uno stile classico ed elegante, da abbinare a un outfit piuttosto formale, la nuova collezione di borse da donna propone raffinati modelli realizzati in morbido materiale granato arricchiti da motivi a treccia e con una tracolla regolabile e staccabile.

Grazie alla presenza di tasche interne e delle giuste dimensioni, la tracolla Nicole, che fa parte di una linea comprendente anche un modello a bandoliera e una raffinata tracolla piccola con patta, si conferma ideale per tutte le occasioni, anche professionali. La borsa donna Brigitte è disponibile in tre versioni: a sacca, a bandoliera con doppia tracolla oppure a tracolla morbida, tutte prodotte in morbido materiale bicolore, con studiati dettagli a contrasto e comode tasche esterne zippate poste sia anteriormente che posteriormente.

Ideale per l'abbigliamento da giorno, la borsa a bandoliera si distingue per i suoi raffinati dettagli metallici in grado di illuminare qualsiasi look.

Per le occasioni speciali, la borsa Carlotta by Carpisa a effetto coccodrillo si presenta come un modello elegante, arricchito da una chiusura gold in metallo.

Il modello, disponibile come le altre sul catalogo Carpisa, può venire indossato sia a tracolla che a spalla ed è dotato di una chiusura a patta che racchiude due capienti spazi interni separati, ideali per riporre numerosi oggetti.

La linea Camila si caratterizza per le fantasie colorate, ma sempre di gran gusto, che si collegano a vari motivi animalier; dalla classica fantasia zebrata, presente nel modello bicolore in accostamento al nero degli inserti in morbida pelle, alle briose stampe multicolore con motivi floreali all over che, grazie alle dimensioni ridotte, può essere indossata senza problemi.

Colori e fantasie delle borse Carpisa per la primavera 2020

Consultando il catalogo Carpisa online alla pagina https://www.carpisa.it/it_it/donna/borse/ è possibile rendersi conto che le tendenze per la primavera 2020 sono rivolte a uno stile calibrato, dove le fantasie appaiono sobrie e raffinate.

La borsa a spalla Cecilia appare in tutta la sua classicità, giocata interamente sull'elegante tonalità cromatica del grigio logato che si abbina perfettamente a una tenue nuance azzurro pastello, presente nella capiente tasca frontale e nel manico. Il rosso si conferma il colore della prossima primavera, presente nelle borse con tracolla metallica dorata della linea monocromatica Sonia, con modelli a secchiello, a bandoliera oppure completamente trapuntati.

I materiali costitutivi sono morbidi e granati, con chiusura push botton, in grado di imprimere un tocco di tendenza a qualsiasi outfit. Intramontabile e sempre di classe, il nero impolverato della linea Fanny caratterizza modelli semplici e informali, realizzati in leggero tessuto di nylon presente anche nella borsa a bandoliera e nella tracollina con tasca frontale.

Perfette per la loro praticità, queste borse offrono l'occasione di completare un outfit casual per tutti i giorni. Sofisticato ed elegante, il beige della linea Linda è perfetto per uno stile sobrio ma di grande personalità, impreziosito da semplici chiusure in metallo gold che spiccano su linee squadrate e geometriche, di grande impatto.

Gilda, la sacca a effetto coccodrillo che fa parte del catalogo di borse on-line by Carpisa rappresenta la scelta ideale per chi ha bisogno di molto spazio senza rinunciare all'eleganza di una borsa dalla forte personalità. Disponibile nelle tonalità cromatiche più attuali, tra cui un delizioso rosa, la linea Giorgia è realizzata in morbido materiale sfoderato, per un modello minimale che trova il suo punto di forza proprio nell'estrema semplicità. infine Clarissa, una borsa pattina con tracolla, è un modello squadrato e geometrico che trova il suo personalissimo stile nell'accostamento tra bianco e grigio perla di un materiale personalizzato bicolore.