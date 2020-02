Body: un prezioso alleato per l'inverno

L'inverno è il momento perfetto per indossare un body intimo, celebrato anche quest'anno come uno dei capi irrinunciabili della stagione. Un caldo e avvolgente body intimo per proteggere dal freddo nelle giornate invernali, modellare la silhouette e apparire sempre elegante. Ecco perchè il body donna è un capo che non dovrebbe mai mancare nel guardaroba femminile.

Anche le star di Hollywood non riescono a fare a meno di questo intimo. Il body donna senza cuciture, con effetto sculpt e in tessuto elasticizzato mette in risalto qualsiasi tipo di abito. È un accessorio intimo versatile e eclettico. Si abbina perfettamente a vari tipi di look. Può essere indossato in occasioni formali, per andare in ufficio, in versione casual sotto una felpa extra large o come top esterno per una serata speciale e romantica.

Capo cult dei mesi invernali, caldo e fedele compagno di ogni donna, il body è stato declinato in vari modelli e tessuti. Semplice, elegante, confortevole, intrigante: il body donna può essere a manica lunga, a lupetto, con spalline sottili e una scollatura profonda, con push up imbottito o a manica corta. Per una serata romantica, i tessuti cult sono il pizzo, la seta o il velluto. Il body pizzo è un capo irresistibile, con un effetto vedo non vedo seducente e raffinato, valorizza le forme del corpo in modo semplice e naturale.

Come indossare il body intimo donna

Per scegliere il body intimo donna giusto occorre tener conto del proprio fisico. Il body infatti deve aderire bene alla silhouette, mettere i risalto i punti di forza e mimetizzare i difetti. Deve poter scivolare sul corpo, senza forzature e senza stringere troppo. importante, dunque, scegliere un body intimo che fa sentire più a proprio agio.

Body eleganti, semplici e lineari, body in pizzo romantici e accattivanti, non c’è che l'imbarazzo della scelta, per mostrare tutta la propria femminilità. Il body donna esternabile o sfoderato può essere indossato con un outfit casual, sportivo, con un completo elegante per le occasioni più formali. Un body con le spalline sottili è perfetto con un abito scollato e leggermente aperto sulla schiena, per dare risalto al decolleté e alle spalle.

Per le serate invernali, il body intimo può essere impreziosito con inserti in pizzo, velluto, raso, merletti e push up. Anche quest'anno infine, torna di moda il total outfit, con i body a tinta unita. Sì dunque al body total white o al body total black. La parola d’ordine per i freddi mesi invernali è semplicità e comodità, ma senza rinunciare ad un tocco di classe.

Body Yamamay: eleganza e fascino per ogni donna

La linea Yamamay dedicata ai body donna è sicuramente tra le più complete grazie ai numerosi modelli che creati. Yamamay propone, nella sua collezione, capi intimi raffinati ed eleganti, realizzati con lavorazione sartoriale e cura dei dettagli, pensati per esaltare il corpo di ogni donna, valorizzare la femminilità e personalità. Ogni body Yamamay racconta la storia e la personalità di una donna.

Il body in pizzo Yamamay, ad esempio, è un capo dal fascino indiscusso, in tessuto stretching, comodo e confortevole, si adatta alla silhouette del corpo alla perfezione. Linee sofisticate ed eleganti, impreziosite da inserti in pizzo bianco. Un body leggero e morbido, perfetto da indossare anche come top. Sempre nella categoria body da donna in pizzo, Yamamay presenta la versione del body con i ferretti, con ricami di pizzo su un tessuto a rete. Spalline sottili e una sgambatura al punto giusto per slanciare e allungare la gamba.

Ci sono poi i modelli di body da donna che mixano il pizzo con altri tessuti, come l’esclusivo body in pizzo e velluto: due tessuti perfetti per un look irresistibile.

Per chi ama l’eleganza, Yamamay propone il body sculpt che esalta le forme, in morbido tessuto traspirante microfibra e tulle. Un body intimo sfoderato che può essere abbinato con un paio di denim casual, un tailleur elegante o una gonna tubino per completare un outfit veramente stiloso.