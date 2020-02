Londra si illumina di rosa con il lastminute.com London Eye

Dal 19 febbraio lo skyline londinese si illumina di rosa con il lancio ufficiale della partnership tra due icone di Londra: lastminute.com annuncia infatti di essere il nuovo sponsor principale del lastminute.com London Eye. Sia il London Eye che la crociera sul Tamigi «River Cruise» assumono infatti il marchio lastminute.com e l'illuminazione dell’iconica ruota cittadina, l'attrazione a pagamento più famosa del Regno Unito, è ora caratterizzata dal colore rosa, firma inconfondibile del brand di viaggi online. Lastminute.com e il London Eye intendono valorizzare il grande potenziale di questa partnership, investendo in una serie di esperienze innovative e memorabili per gli ospiti che visitano il lastminute.com London Eye.

Una partnership memorabile

A prendere parte al lancio ufficiale della partnership sono state anche la conduttrice radiofonica inglese Clara Amfo e la cantautrice Meghan Trainor, che si è esibita in un live in acustico illuminata dalle luci del lastminute.com London Eye. Nuova giudice di The Voice UK, Meghan Trainor ha vinto numerosi premi grazie al suo talento e ai testi delle sue canzoni che valorizzano la femminilità moderna, la consapevolezza di sé, delle proprie capacità e del proprio corpo. Una vera e propria ambassador dello stile di vita ‘pink’ promosso da lastminute.com. Regalando una vista a 360 gradi su Londra - inclusi monumenti iconici come il Big Ben e la St Paul’s Cathedral - lastminute.com London Eye è un elemento imprescindibile dello skyline cittadino, che risplende ora luminoso e rosa.

Il 2020 è un anno importante per questo simbolo di Londra: la ruota panoramica celebra infatti il suo 20esimo anniversario. Dall'apertura avvenuta due decenni fa, il London Eye ha accolto oltre 76 milioni di visitatori e ha fatto da set ad oltre 5.000 proposte di matrimonio. lastminute.com ha spento soltanto una candelina in più e vanta statistiche altrettanto sorprendenti: ha infatti riempito l'equivalente di 250.000 aerei, portando i viaggiatori in oltre 100 paesi diversi.

Per celebrare la partnership, lastminute.com ha inoltre preparato una serie di offerte dedicate a tutti coloro che viaggeranno nella City: alcuni speciali pacchetti volo + hotel che includono anche i biglietti per salire sul lastminute.com London Eye.

Marco Corradino, amministratore delegato di lastminute.com ha dichiarato: "Siamo entusiasti di lanciare ufficialmente la nostra partnership con il London Eye. Vedere una delle icone più riconoscibili della capitale illuminata con il nostro rosa è un momento di grande orgoglio, non vediamo l'ora di portare nuovi viaggiatori dal Regno Unito e da tutto il mondo. Abbiamo aiutato le persone a creare ricordi a Londra per più di 20 anni, e ora siamo certi che la possibilità di trascorrere momenti di viaggio in questa parte unica dello skyline cittadino renderà le persone più pink e felici nei prossimi anni».

Sunny Jouhal, General Manager del lastminute.com London Eye ha aggiunto: "Il London Eye rappresenta da 20 anni un punto dello skyline di Londra iconico e famoso in tutto il mondo, tanto da essere considerato un vero e proprio ‘must’ per i visitatori della capitale. Non vediamo l'ora di festeggiare questo importante traguardo in partnership con un brand così famoso, e di dare vita alle entusiasmanti attività che abbiamo previsto insieme. In più, possiamo finalmente illuminare la città con il rosa audace!».