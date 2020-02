Quanti vivono un amore da favola?

MILANO - San Valentino è alle porte e la maggior parte degli innamorati è pronta a festeggiare la ricorrenza con la propria dolce metà. Ma questa metà, sarà poi così dolce? Si è interrogata a riguardo Trustpilot, una delle principali community di recensioni al mondo basata su apertura, collaborazione e trasparenza – che, in occasione di San Valentino, ha deciso di porre al pubblico italiano una domanda irriverente per scoprire su una scala da 1 a 5 stelle quale valutazione darebbe al proprio rapporto sentimentale.

L'amore vince

I dati ottenuti sono incoraggianti e mostrano come l’amore vince ancora: al di là della divisione di genere, infatti, gli italiani tendono ad essere in maggioranza soddisfatti del proprio partner. In dettaglio, il 38% degli intervistati è felice del proprio rapporto (valutandolo con 4 o 5 stelle); il 13% del campione si dice – invece – insoddisfatto (valutandolo con 1 o 2 stelle); solo il 6% si dice soddisfatto a metà e attribuisce al proprio rapporto 3 stelle. Gli alti e bassi della coppia si fanno sentire nel 16% di quanti preferiscono non esprimersi non sapendo attribuire un punteggio alla propria coppia; mentre il restante 27% del campione si professa single.

Andando ad esaminare i dati differenziati per genere si evince come le donne italiane siano quelle più generose nell’assegnazione di punteggi gratificanti per il partner: il 44% delle donne valuta il proprio rapporto con 4 o 5 stelle, contro il 38% degli uomini. Una situazione inversa rispetto ad altri paesi europei come la Francia o la Germania in cui sono le donne le più critiche nei confronti della propria relazione sentimentale. Parlando di rapporti poco soddisfacenti, invece, le donne assegnano alla propria dolce metà «1 stella» solo nell’8% dei casi; gli uomini – invece – nel 13%.

«Oltre un terzo degli intervistati si dice pienamente soddisfatto della propria relazione, un dato che si presta a differenti letture a seconda che si veda il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto. E’ essenziale però ricordare che prima di sognare un partner a 5 stelle, dobbiamo fare in modo di essere dei partner a 5 stelle – ha commentato Claudio Ciccarelli, Country Manager di Trustpilot in Italia - Ci siamo permessi di indagare ironicamente sulla tematica in quanto un rapporto di coppia ed un’esperienza d’acquisto hanno un elemento che li accomuna: funzionano se alla loro base ci sono fiducia e trasparenza, le stesse che cerchiamo di trasmettere da anni attraverso la nostra attività, perché un utente informato, così come un innamorato, possano continuare a fidarsi di ciò in cui credono.»

Metodologia

Tra Gennaio e Febbraio 2020, Trustpilot ha effettuato un sondaggio sul proprio portale, nel corso del quale è stato chiesto ad un campione di 1.038 consumatori di rispondere alla domanda «come valuteresti il tuo rapporto sentimentale da 1 a 5 stelle?». A seguire il dettaglio delle risposte:

1 stella – 11%

2 stelle – 2%

3 stelle – 6%

4 stelle – 12%

5 stelle – 26%

Non so – 16%

Single – 27%

Uomini

1 stella - 13%

2 stelle –2%

3 stelle – 8%

4 stelle – 12%

5 stelle – 26%

Non so – 12%

Single – 27%

Donne

1 stella – 8%

2 stelle – 3%

3 stelle – 5%

4 stelle – 13%

5 stelle – 31%

Non so – 15%

Single – 25%