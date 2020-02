Sneaker: le prime novità 2020

MILANO - Terminati i saldi di gennaio, gli amanti delle sneaker potranno consolarsi con le nuove uscite che riservano importanti novità. Non si tratta ancora delle release più attese, per le quali ci sarà ancora da attendere la primavera, ma non mancano gli elementi di interesse e curiosità. Per questo StockX , la piattaforma di reselling in cui vendere e acquistare sneaker, capi e accessori di streetwear, ha selezionato le uscite più calde del mese.

Adidas Yeezy Boost 700 V3 Alvah

La prima menzione è inevitabilmente per le adidas Yeezy Boost 700 V3 Alvah . Il modello base è stato tra i più ricercati del 2019, la nuova e rinnovata silhouette sembra prepararsi a fare il definitivo salto in avanti. Queste nuove Yeezy in total black vedono la sostituzione dell’intersuola

Boost con una nuova suola in schiuma Eva in giallo e il motivo fluorescente sulla linguetta. Queste sneakers sono state ricevute in anteprima e indossate da star del calibro di Kanye West e Dj Khaled. Uscita: 15 Febbraio.

Jordan 3 Retro Fire Red Cement - 15 febbraio

Gli appassionati di NBA non potranno perdersi le nuove Jordan 3 Retro Fire Red Cement, dato che il modello nasce in omaggio ai festeggiamenti legati al weekend All Stars-NBA, che si terrà a Chicago a partire dal 15 febbraio. La scarpa presenta una tomaia in pelle martellata rosso fuoco

che è compensata da sfumature di cemento grigio e nero in tutto. I dettagli di finitura includono pelle grigia su occhielli e colletto traforati, una linguetta in pelle liscia con logo Jumpman rosso e una linguetta sul tallone nera con marchio «Nike Air». Uscita: 15 Febbraio.

Jordan New Beginnings Pack

Tra le uscite più intriganti ed attese c’è il Jordan New Beginnings Pack, nato per celebrare l’inizio del mito di Michael Jordan e che comprende la Nike Air Ship PE del 1984 e la Air Jordan 1 del 1985 nella loro silhouette originale alta. Le Nike Air Ship presentano una tomaia in pelle bianca

abbinata a dettagli rossi sul colletto, interni, loghi Swoosh e suola in gomma, mentre le Air Jordan 1 usciranno con una nuova colorazione rosso / bianco con il cartellino in stile OG. Uscita: 15 Febbraio.

Jordan 5 Retro Off-White Black

Le nuove Jordan 5 Retro Off-White Black nascono invece per celebrare il trentesimo anniversario delle Air Jordan 5. Ispirata all'OG «Metallic» Air Jordan 5, questa versione presenta una tomaia in tessuto nero con il marchio «Shoelaces» di Off-White sui lacci. Le lingue riflettenti 3M con logo Jumpman rosso fuoco e «23» cuciti sui talloni sopra una suola traslucida completano il design. Uscita: 15 Febbraio.