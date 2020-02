Beauty routine da star: 5 consigli per uno sguardo da red carpet

Si avvicina la notte degli Oscar, una cerimonia attesa non solo per la premiazione dei protagonisti dell’industria cinematografica, ma anche per il suo red carpet, fonte di ispirazione e trampolino di lancio per le nuove tendenze.

Per l’occasione, Abiby, talent scout di prodotti must have nel mondo beauty, che ha creato «Behind the scenes», la beauty box di febbraio che svela i retroscena, i consigli e i prodotti da usare per una beauty routine da vera star di Hollywood, ha raccolto 5 consigli per uno sguardo da tappeto rosso: gli step da seguire per ammaliare in un battito di ciglia.

Beauty routine (Unsplash)

Preparare la pelle

Prima di applicare ogni tipo di trucco, è fondamentale preparare la pelle al meglio, soprattutto quella del contorno occhi, tra le parti più delicate del corpo. Per farlo si possono usare primer o sieri a base di vitamina C, come il Siero Vitamina C di Scentuals Beauty, presente nella beauty box Abiby di febbraio: ricco di antiossidanti, aiuta a idratare, ammorbidire, illuminare e proteggere la pelle prima di proseguire con la propria beauty routine da star.

Definire e fissare le sopracciglia (Pixabay)

Definire e fissare le sopracciglia

Le sopracciglia incorniciano lo sguardo ed è per questo che non vanno sottovalutate o ignorate. Per prepararle in vista di una serata degna di un red carpet esistono due potenti alleati: una matita filler o perfezionante, che aiuta a riempire i punti in cui sono più rade, e un mascara gel fissante per tenerle al loro posto, tanto meglio se a base di vitamine B5 ed E e olio di ricino. Con un po’ di cura anche le sopracciglia possono trasformarsi in un vero punto di forza, proprio come quelle delle attrici Emilia Clarke e Florence Pugh.

Scegliere il colore di ombretto più adatto (Pixabay)

Scegliere il colore di ombretto più adatto

L’ombretto è fondamentale per accentuare lo sguardo e va scelto con cura, soprattutto se si vuole far risaltare il colore dei propri occhi. Chi li ha verdi dovrebbe optare per ombretti nei toni del rosso e del prugna, chi ha gli occhi marroni può giocare con le sfumature del blu, chi li ha azzurri, invece, dovrebbe prediligere quelli che spaziano dal bronzo all’oro. Qualunque sia la tonalità, comunque, per illuminare lo sguardo via libera a ombretti glitterati o metallizzati, magari prendendo spunto da Awkwafina, prima interprete di origine asiatica a vincere un Golden Globe come miglior attrice protagonista e una vera maga dei brillantini.

Enfatizzare lo sguardo con matita o eyeliner (Pixabay)

Enfatizzare lo sguardo con matita o eyeliner

Matita e eyeliner servono a rendere più profondo lo sguardo e a enfatizzare il trucco. La matita può essere usata in modi diversi a seconda della dimensione dei propri occhi: all’esterno per quelli più piccoli, nella rima interna per quelli più grandi. L’eyeliner, invece, può essere applicato solo sulla palpebra esterna per definire lo sguardo e allungarlo. Entrambi possono essere applicati anche senza ombretto, per un look adatto a ogni occasione, ma di grande effetto, proprio come fa spesso Angelina Jolie.

Volume ciglia (Pixabay)

Volumizzare le ciglia

Ultime, ma non meno importanti, le ciglia: ciliegina sulla torta per uno sguardo da vera star. Per renderle lunghe e folte, proprio come quelle di Jennifer Lopez, l’ideale è usare un mascara volumizzante a base di vitamina E in grado di proteggerle e, allo stesso tempo, valorizzarle al meglio modellandole una a una da cima a fondo. Un piccolo trucco usato anche dai make up artist delle celebrities? Applicare un po’ di cipria prima del mascara: la polvere si attaccherà alle punte e le ciglia sembreranno ancora più lunghe.