MANGALORE - Una donna stava per compiere cento anni e per un evento di simile portata niente può essere lasciato al caso. Tant’è vero che tutti i preparativi iniziarono diversi mesi prima. Per le figlie di Gladys D'Souza era un motivo di grande festa e tutte si sono spostate per qualche giorno dalla loro residenza per raggiungere la madre a Nympha Sadan, una casa per anziani a Mangalore. Ma qualcosa di sconvolgente è accaduto proprio durante i festeggiamenti. Ecco i dettagli della vicenda.

Tutti insieme per festeggiare il compleanno

Erano molte le persone della famiglia di Gladys D'Souza che non potevano mancare il giorno in cui si sarebbe festeggiato il suo centesimo compleanno. C’era anche la figlia vedova Gloria Lobo, Liza e i fratelli Trevor D'Souza e Christopher D'Souza. Una delle persone a essere maggiormente entusiasta di questa splendida festa era Gloria, la quale era arrivata quattro giorni prima e aveva composto una canzone da cantare durante l’evento.

Il taglio della torta

Ormai tutto era pronto: i familiari erano arrivati, i dolci erano stati portati nella casa di cura, la canzone era terminata. Ci mancava solo la festeggiata che arrivò dopo poco tempo nella sala. Subito dopo iniziarono le celebrazioni e, finalmente, arrivò il momento del taglio della torta. Ma non passò poi così tanto tempo da quando un fatto inaspettato cambiò notevolmente il corso della giornata. In un solo attimo nessuno più sorrise, calò un’ombra nella stanza e il terrore pervase il cuore di tutti i partecipanti.

Cosa è accaduto a Gloria?

Proprio durante i festeggiamenti Gloria crolla a terra, senza aver avuto nessuna avvisaglia fino a pochi minuti prima. I familiari chiamarono prontamente i soccorsi ma appena giunta in ospedale il personale medico non poté fare altro che constatarne il decesso. «Era tutto finito in un attimo e le celebrazioni sono state interrotte. Alla notizia della morte di Gloria, suo fratello Trevor D'Souza è andato in uno stato di shock estremo», spiega il noto scrittore Ivan Saldanha Shet che spesso si trova nella casa di cura.

Problemi di memoria

La mamma centenaria assistette al momento in cui la figlia si accasciò improvvisamente a terra. Tuttavia, per fortuna, non si rese ben conto di ciò che stava accadendo. La donna, infatti, era affetta da «problemi di udito e scarsa memoria. Quindi non è stata in grado di capire cosa fosse successo realmente alla propria figlia» continua Ivan, il quale ricorda che Gloria aveva problemi cardiaci e aveva subito un intervento chirurgico di bypass. Probabilmente in quel momento era stata «sopraffatta dalle celebrazioni, sfinita dai preparativi e dall'improvviso cambiamento di orario». Gloria, poco prima del decesso, aveva ricordato a tutti i sacrifici che la mamma aveva fatto per loro e a motivo di ciò aveva anche recitato un poema.