Cinque cose da non perdere durante la vostra prima visita a West Hollywood

West Hollywood è una delle città più belle e creative della California meridionale. La prima e unica regola da seguire qui è: uscire e vivere l’atmosfera urban-chic, rilassata ed eccentrica di West Hollywood. Ecco cinque consigli per godersi a pieno un giorno (e una notte) a West Hollywood.

Scatenatevi sulla dance floor di uno dei rinomati club di WeHo

West Hollywood è forse la capitale mondiale della comunità LGBTQ, per questo sa bene cosa vuol dire far festa! Prendetevi un drink, fatevi trascinare dal ritmo e ballate in una delle migliori discoteche LGBTQ della città. Il Santa Monica Boulevard vanta molti locali famosi, tra cui Micky's, The Chapel e The Abbey. Inoltre, il WeHo PickUp, un servizio bus hop-on/hop-off gratuito, è a disposizione nel fine settimana quindi non sarà necessario guidare! Fate un giro di venerdì e sabato dalle 20:00 alle 03:00 e domenica dalle 14:00 alle 22:00

Godetevi la vita notturna della Sunset Strip

Fin dagli anni venti, la Sunset Strip ha cercato di scavalcare letteralmente ogni limite. Dato che si trovava fuori dai limiti della città di Los Angeles, ma all’interno della contea, era sotto la giurisdizione del dipartimento dello sceriffo della contea, che era di gran lunga più indulgente del dipartimento di polizia di Los Angeles. Seguite quindi le orme della nostra tradizione anticonformista e scoprite il nostro carattere tollerante e spensierato. I locali della Strip continuano ancora ad attirare artisti celebri e i ristoranti sono degni di essere inseriti nelle migliori liste gourmet. Per mangiare un boccone al volo, prenotate un tavolo da Tesse, Alice, The Den On Sunset o The Eveleigh. Per gli spostamenti c’è una navetta gratuita The Sunset Trip, il venerdì e il sabato dalle 17:30 fino all’1:30.

Lasciatevi ispirare dal Design District

Il cuore del Design District di West Hollywood è il Pacific Design Center (PDC), un campus che si estende per 500.000 metri quadrati. Il PDC vanta più di 100 showroom di fascia alta, che rappresentano 2.200 linee di prodotti di interior designer, architetti, decoratori e rivenditori. Avete bisogno di nuovi capi per il vostro armadio? Il distretto è anche il quartier generale di moltissimi stilisti, negozi alla moda e originali concept stores.

Esplorate la scena artistica di West Hollywood

Se siete amanti dell’arte visitate le numerose gallerie d’arte. Tra queste bisogna menzionare Melrose Avenue, che inizia da Santa Monica Boulevard, al confine tra Beverly Hills e West Hollywood. Qui, oltre a tantissime gallerie d’arte, potrete trovare alcuni dei più famosi murales che ornano West Hollywood, come il Paul Smith Pink Wall (8221 Melrose Avenue) o la Danza delle Farfalle (621 N La Cienega Boulevard); a questo punto un selfie è d’obbligo.

Sorseggiare un drink con vista su L.A.

West Hollywood è famosa per i suoi boutique hotel, chic e alla moda; quasi tutti con roof-top panoramici con piscine e vista sullo skyline di Los Angeles. Tra i nostri preferiti il Mondrian Hotel, con musica dal vivo e pool party, cocktail a partire da 15 dollari.