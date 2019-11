Il sequel di Joker diventa un giallo

NEW YORK - Diventa un giallo il sequel di Joker, il film di Todd Phillips con Joaquin Phoenix attualmente campione d'incassi (unico titolo vietato ai minori ad aver superato la cifra di 1 miliardo di dollari). A The Hollywood Reporter per il quale Todd Phillips starebbe già lavorando al nuovo film, risponde Variety per il quale Phillips e Warner Bros., che ha prodotto il film, stanno prendendo in considerazione l'idea di un seguito, ma che non c'è ancora nessun accordo sul tavolo.

«Il progetto - scrive il magazine - è ancora in fase decisamente preliminare». Anche perché i sequel in arrivo, in casa DC Comics, sarebbero al momento già troppi: Wonder Woman 1984, Birds of Prey (il seguito di Suicide Squad incentrato sul personaggio di Harley Quinn/Margot Robbie) e il futuro The Batman starring Robert Pattinson.

Un successo al botteghino

Joker ha raggiunto un miliardo di dollari di incasso nel mondo, primo film vietato ai minori di 17 anni (in Usa) a ottenere questo risultato. Jocker è stato anche un successo di botteghino in Italia, dove ha raggiunto i 28 milioni e 800.000 euro, ed è al centro di un fenomeno globale. Protagonista di maschere di Halloween, di travestimenti politici come quelli di manifestanti da Hong Kong. E la scala di Joker è presa d'assalto a turisti e fan del film provenienti da tutto il mondo.

Scarlett Johansson compie 35 anni

Terzo matrimonio in vista per Scarlett Johansson, oggi splendida 35enne, una delle dive più pagate del cinema hollywoodiano. Scarlett ha alle spalle due matrimoni falliti. Il primo con il collega Ryan Reynolds (2008-2010) e il secondo con il giornalista francese Romain Dauriac (2014-2017), da cui è nata la figlia Rose Dorothy. Da maggio è fidanzata ufficialmente con l'attore americano Colin Jost, ma la coppia non ha ancora annunciato la data delle nozze.

Scarlett Johansson (ANSA)

Scarlett Johansson ha all'attivo ben 47 film. A soli quattro anni ha iniziato a girare alcuni spot con il gemello Hunter. Nel 1994 arriva il suo debutto cinematografico con «Genitori cercasi» e nel 1998, a 14 anni, si impone all'attenzione del pubblico internazionale grazie al ruolo Grace nel film «L'uomo che sussurrava ai cavalli». Poi un successo dopo l'altro ("Lost in Translation», «La ragazza con l'orecchino di perla», «Match Point") e diventa una delle muse di Woody Allen. Nel 2009 veste i panni della Vedova Nera, supereroina che interpreterà anche nei capitoli successivi della saga. La Johansson, oltre al cinema, si è dedicata con successo anche al teatro, al doppiaggio, alla pubblicità e ha inoltre pubblicato due dischi come cantante.