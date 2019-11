Cinque cose da fare in agriturismo per un weekend fuori-porta autunnale

Un weekend in agriturismo è sempre una buona idea. Soprattutto se siamo in autunno, abbiamo voglia di evadere dalla routine quotidiana, rilassarci o semplicemente cimentarci in nuove attività, come corsi speciali o passeggiate a cavallo. Un weekend in agriturismo è davvero alla portata di tutti, sia che viaggiate in coppia, in famiglia o con gli amici. Allora perché aspettare oltre? Ecco 5 cose da fare in agriturismo durante un weekend autunnale fuori-porta!

Relax al centro benessere

Non c’è cosa più bella che dedicare del tempo a noi stessi e al nostro partner. Per questo tra le cose da fare durante un weekend autunnale fuori-porta non potevamo non menzionare la possibilità di rilassarsi. Per farlo al meglio l’idea giusta è quella di scegliere un agriturismo con centro benessere interno. In Italia ce ne sono più di 150! Largo quindi a piscine con idromassaggio, saune, bagno turco, tisane, ma non solo. In Trentino Alto Adige per esempio, numerosi masi consentono di provare un bagno al siero di latte, alle erbe o al sale. In Valle d’Aosta, oltre alla SPA, potrai concederti golose merende a base di prodotti a km 0. Che dire poi delle grotte di sale o dei massaggi con oli di prodotti naturali creati dagli agriturismi stessi, reperibili soprattutto in Emilia Romagna?

Scoprire una nuova città

Partire alla scoperta delle meraviglie d’Italia è sempre una gioia, ancora di più se le temperature sono miti e magari ancora non abbiamo visitato una bella città d’arte! Sbaglia chi crede che un agriturismo immerso nella natura non sia la scelta ideale per visitare borghi storici e città d’arte. Spesso possono essere occasione per scoprire posti nuovi durante la giornata e rientrare nella tranquillità e nel silenzio in serata. Pronto a partire per Roma, Firenze, Venezia, Palermo, Perugia, senza rinunciare alla genuinità e all’accoglienza di un agriturismo?

In bicicletta nei dintorni (Agriturismo.it)

In bicicletta nei dintorni

Programmare un intero weekend su due ruote? Perché no! In autunno non fa ancora così freddo.

Per farlo puoi contare sugli agriturismi che noleggiano bici e mettono a disposizione degli ospiti uno spazio per parcheggiarle. Il 48% di agriturismi presenti in Italia infatti, offre supporto alle vacanze per ciclisti ed è attrezzato per ricevere tutti gli appassionati. In più i gestori sapranno consigliarti sui migliori itinerari per ciclisti presenti in zona. Non importa che tu sia esperto o meno: le due ruote sono alla portata di tutti e a seconda del tuo livello puoi scegliere il sentiero più adatto a te. Un weekend in bici ti permetterà di eliminare lo stress accumulato durante l’anno e di trascorrere del tempo speciale con tutta la tua famiglia, senza dimenticare i benefici di una sana pedalata per la salute.

Una passeggiata a cavallo per ammirare i colori dell’autunno

I colori caldi dell’autunno sono tutti da ammirare e fotografare. Ancora meglio se in sella a un cavallo.

Tantissimi sono gli agriturismi che permettono di poter partecipare a un corso di equitazione, o semplicemente (per i meno esperti) a una passeggiata a cavallo. L’esperienza è assolutamente unica: il senso di libertà che regala una cavalcata la conosce solo chi l’ha già provata! Certo che i bambini ameranno questo tipo di attività, ma piacerà tantissimo anche agli adulti. L’esperienza sarà emozionante e coinvolgente per entrambi.

Passeggiata a cavallo (Agriturismo.it)

Partecipare a un corso di yoga

Lo yoga è uno strumento capace di migliorare il nostro benessere psico-fisico. Ormai è diventato un vero e proprio stile di vita, orientato a farci stare bene, alleviare lo stress e capire come comportarci in tutte le situazioni della nostra vita.

Tutti possono praticare yoga: rispetto a altre attività è una disciplina dolce che agisce in profondità, andando a tonificare tutto il corpo, regalandogli maggiore flessibilità. Se non hai mai preso parte a una lezione di yoga, perché non provare proprio in vacanza? Iniziare a praticare yoga in agriturismo renderà tutto ancora più speciale: ti ritroverai circondato dal silenzio e dalla natura, potrai rilassarti davvero e riuscirai (finalmente) a ascoltare il tuo corpo.

Corso di yoga (Agriturismo.it)

Ormai gli agriturismi non sono più semplici strutture dove fermarsi a dormire o a mangiare, ma dei punti di incontro dove poter partecipare a corsi e attività organizzate dai gestori. Tantissimi agriturismi sono pronti a offrire ai suoi ospiti corsi e laboratori per rendere ancora più magico il loro soggiorno. Tra questi c’è anche lo yoga, appunto.