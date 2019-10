Jennifer Aniston inaugura il suo account Instagram (con una reunion di Friends)

NEW YORK - Jennifer Aniston sbarca su Instagram e lo fa con una foto epica, quella della reunion con il resto del cast di «Friends», ovvero Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer, per celebrare i 25 anni dalla messa in onda del primo episodio della serie tv.

Reunion di Friends

Accanto allo scatto Jennifer ha scritto: «E adesso siamo anche 'Friends' su Instagram. Ciao Instagram». Anche David Schwimmer ha pubblicato una foto della serata, scattata però da un'angolazione diversa, e ha scritto: «Festeggiano una serata di giovedì di 25 anni fa... Grazie a tutti i fan lì fuori! Senza di voi non avremmo potuto farlo... E un grande abbraccio agli altri cinque...». Tra i primi a commentare l'immagine postata da Jennifer è stato il suo ex marito Justin Theroux complimentandosi per l'apertura del profilo. «Se sei sui social - disse la Aniston annunciando l'apertura del profilo Instagram - puoi avere un po' più di controllo su quello che si dice di te lì fuori. Puoi correggere alcune inesattezze e alcune stupidaggini che vengono dette su di te. Forse aprirò un mio profilo, o forse non lo farò mai». Nelle sue dichiarazioni era sempre stata contraria all'uso dei social media.

La signora in giallo Angela Lansbury compie 94 anni

Angela Lansbury, la famosa Jessica Fletcher nella serie televisiva «La signora in giallo», compie oggi 94 anni. L'attrice britannica, naturalizzata statunitense, ha alle spalle una lunga carriera di successi. Ha vinto due Golden Globe nel 1946 per la migliore attrice non protagonista con «Il ritratto di Dorian Gray» e nel 1963 per «Va e uccidi». Due le nomination agli Oscar nel 1945 con «Angoscia» e nel 1963 con «Va e uccidi». Tra gli altri film della sua lunga carriera anche «Pomi d'ottone e manici di scopa», «Assassinio sul Nilo» e «Assassinio allo specchio». Negli anni settanta anche importanti ruoli in campo teatrale. La grande popolarità poi negli anni ottanta nel ruolo di scrittrice-detective. E' lei la «La signora in giallo», la celeberrima Jessica Fletcher. Dodici le stagioni che la vedono sul piccolo schermo. Con «La signora in giallo» ha vinto quattro Golden globe come migliore attrice in una serie drammatica. Tra gli ultimi film in cui ha recitato «Il ritorno di Mary Poppins» del 2018.