Vuoi uno stile di vita green? Ecco le abitudini eco-friendly da adottare

Oggi, anche in Italia, si presta sempre più attenzione all’ambiente e alle abitudini green, nel tentativo di ridurre le conseguenze dell’inquinamento e il suo impatto sul pianeta. In realtà, anche chi ha già mosso i primi passi lungo questa strada può sempre migliorare e migliorarsi. Per questo oggi scopriremo alcune dritte per riuscire ad adottare uno stile di vita più green, con una serie di abitudini eco-friendly delle quali non dovresti mai fare a meno.

Consumi energetici in casa? Green, grazie

Hai intenzione di adottare uno stile di vita verde? Allora ti conviene iniziare innanzitutto da casa tua e dalle tue abitudini domestiche, e nello specifico dal tipo di energia che sfrutterai. Il primo suggerimento riguarda proprio la scelta di un fornitore che possa dirsi sostenibile al 100%, come nel caso di Green Network Energy, che propone delle offerte di luce e gas prodotti da fonti rinnovabili. In questo modo tutta l’energia e il gas che andremo ad utilizzare in casa sarà prodotto in modo sostenibile, così da iniziare a vivere in simbiosi con le necessità della natura.

Luce, acqua e riscaldamento

Ogni giorno consumiamo una quantità enorme di risorse energetiche, senza rendercene conto, e con una serie di sprechi da record. In casa dobbiamo fare attenzione ai consumi di luce, acqua e gas: possiamo ad esempio iniziare adottando le lampadine LED e installando i riduttori di flusso nei rubinetti, insieme ai termostati smart per una gestione più oculata del riscaldamento. In sintesi, ogni giorno è un giorno buono per intervenire sul taglio dei consumi energetici inutili.

La raccolta differenziata e il compost

Se è da buttare, non è detto che sia del tutto inutile: è la logica green che si cela dietro la produzione del compost, partendo da materiali di scarto (alimentari e non) che possiamo sfruttare a beneficio delle nostre piante in giardino. Non solo compost, perché oggi è fondamentale imparare a fare nella maniera corretta la raccolta differenziata: soltanto così rispetteremo le esigenze del pianeta, facilitando lo smaltimento di tutti i rifiuti che produciamo ogni giorno.

Diventare consumatori ecologici

Quando acquistiamo qualsiasi prodotto, sia esso un detersivo o un elettrodomestico, prima ci conviene informarci se è green o meno. Un esempio chiaro può essere fatto citando i detergenti industriali per la casa, che possono causare gravi danni al pianeta per via delle loro sostanze tossiche per l’ambiente e gli animali. Perché rischiare quando è possibile produrre dei detergenti e saponi green a casa nostra, totalmente vegetali?

Anche gli elettrodomestici meritano un piccolo approfondimento: bisogna cercare di investire nell’acquisto di device con classe energetica A+++, perché abbattono i consumi di elettricità e di acqua, andando incontro all’ambiente e anche ai costi in bolletta.

Se si desidera adottare uno stile di vita che possa dirsi davvero green si può iniziare dai consigli visti oggi.