L’importanza degli imballaggi ecosostenibili nel 2022

Negli ultimi tempi, la protezione dell'ambiente è diventata una questione scottante che merita l'attenzione di tutti. È uno dei principali trend topic in molti settori, soprattutto in quello del packaging. In effetti, sono molti e sempre di più i consumatori che chiedono a gran voce imballaggi sostenibili.

La Gen Z (dal 1996 al 2010) sembra essere la più preoccupata per la questione. Sembra infatti che entro il 2020 questa generazione rappresenterà il 40% di tutti i consumatori. In questa previsione di business, è importante considerare il ruolo del packaging nella percezione del marchio e della sua sostenibilità. Per gli italiani un'azienda dovrebbe adottare materiale di imballaggio ecologico, ridurre al minimo gli scarti di produzione, ridurre gli imballaggi non necessari ed essere molto efficace riducendo gli sprechi di materiale da considerare rispettosi dell'ambiente.

La sostenibilità conta, ma vende?

Il fattore business è sempre dietro l’angolo anche quando si tratta di cura per il pianeta. Ma vediamo se appunto le due cose possono avere punti di comune accordo. Per iniziare, i consumatori stessi stanno conducendo campagne ambientali senza plastica e senza imballaggi. I dati raccolti sono estremamente chiari, le aziende dovrebbero adattarsi a questa visione green sia per ragioni di marketing che per ragioni etiche. L'adozione di imballaggi sostenibili è una risposta concreta alle esigenze dei consumatori. Investire in questo tipo di soluzioni più facili da riciclare e riutilizzare potrebbe essere fondamentale per le vendite.

Come creare imballaggi sostenibili

Prestare attenzione alla scelta dei materiali, agli aspetti relativi al loro smaltimento e riciclo, ai metodi di produzione, all'ottimizzazione dei formati e delle rese di stampa e alla riduzione del sovrimballaggio sono solo alcuni degli espedienti utili per ridurre al minimo consumi e sprechi. Tuttavia, non ci sono regole generali, ma solo alcune buone pratiche di produzione sostenibile da tenere a mente, se necessario.

Ovviamente, preferire l'uso di materiali eco-compatibili come la carta, invece di inquinanti come la plastica, sarebbe un primo importante passo per ridurre l'impatto ambientale degli imballaggi. Un'altra soluzione vantaggiosa è creare scatole su misura per ciascuno dei propri prodotti. Grazie alle ultime tecnologie di stampa, come quella digitale, è ora possibile produrre l’esatta quantità di imballaggi personalizzati di cui si necessita e a costi contenuti, come anche la pellicola imballaggio.

Le confezioni di dimensioni giuste aiutano a ridurre gli sprechi e a ridurre l'impatto ambientale rispetto alle scatole di scorta di taglia unica. Riducono al minimo la necessità di riempimenti vuoti aggiunti all'interno di scatole standard per la protezione. Questi ultimi sono generalmente costituiti da sostanze inquinanti, proprio come i trucioli di riempimento e le schiume. In questi casi, se i consumatori non possono riciclare o riutilizzare rapidamente e facilmente un imballaggio, ciò potrebbe essere percepito come una seccatura e comportare una brutta esperienza con quel brand.

Inoltre, le aziende che utilizzano pacchetti standard devono acquistare un numero enorme di scatole che vengono spesso stampate ma mai utilizzate. L'acquisto di unità extra favorisce l'obsolescenza del packaging al termine delle promozioni stagionali o all'avvio di nuove azioni di marketing. Quindi, optare per piccole tirature di scatole su misura è una scelta ottimale sia in termini di marketing che di ambiente.

Vetro e metallo

Il vetro è il materiale di imballaggio più affidabile con un tasso di interazioni chimiche quasi nullo. Qualsiasi prodotto all'interno della confezione di vetro è considerato sicuro per la salute, poiché il contenuto del prodotto conserva la sua forza, aroma e sapore. È uno dei materiali di imballaggio ampiamente utilizzati, a cui è stato concesso lo stato FDA di «GRAS» (generalmente riconosciuto come sicuro) dalla Food and Drug Administration statunitense. Il vantaggio più importante degli imballaggi in vetro è che sono riciclabili al 100% e possono essere riutilizzati all'infinito senza perdita di qualità o purezza.

Gli imballaggi in metallo sono generalmente realizzati in alluminio o acciaio e hanno un tasso di riciclaggio molto elevato. In generale, gli imballaggi in metallo sono molto diffusi e sono diventati una parte importante dello stile di vita attuale. Il riciclaggio degli imballaggi metallici è molto semplice e altamente efficiente, in quanto non si verificano perdite di qualità o quantità durante il processo di rifusione. Si stima che ogni anno in Europa vengano prodotte circa 98 miliardi di unità di lattine di metallo e che circa 4 unità vengano consumate ogni settimana dai cittadini.

Un po’ di dati per fare maggiore chiarezza

I materiali di imballaggio costituiscono circa il 65% dei rifiuti solidi globali. Nel 2018 sono stati prodotti circa 380 milioni di tonnellate di plastica in tutto il mondo e negli ultimi 68 anni sono stati prodotti un totale di circa 6,3 miliardi di tonnellate di plastica. Dei 6,3 miliardi di tonnellate di plastica, si stima che solo il 9% sia stato riciclato, il 12% è stato incenerito e il restante è bloccato come inquinamento, e sta contaminando sia la terra che gli oceani. Questa enorme quantità di plastica ha un impatto inevitabile sull'ambiente (sia terrestre che oceanico), e ha un’influenza su ogni singola forma di vita.

Ciò implica l'imminente necessità di imballaggi sostenibili per salvaguardare l'ambiente. L'imballaggio sostenibile, come termine, è una cultura o un modo di sviluppo e utilizzo dei materiali di imballaggio.

Materie plastiche come cloruro di polivinile (PVC), polipropilene (PP), polietilene tereftalato (PET), polietilene a bassa densità (LDPE), polietilene ad alta densità (HDPE), ecc..., non sono biodegradabili e rimangono più a lungo senza decomporsi. Diversi settori, tra cui quello alimentare e delle bevande, farmaceutico, tessile, ecc., si affidano alla plastica. Ad esempio, le aziende farmaceutiche utilizzano principalmente PVC e cloruro di polivinilidene (PVDC) come materiali di imballaggio primari per proteggere i loro prodotti dalla permeazione di ossigeno e odori, dall'umidità e dalla trasmissione del vapore acqueo e dall'attacco microbico.

Si stima che circa 8,8 milioni di tonnellate di rifiuti di plastica entrino nell'oceano dalle comunità costiere ogni anno e circa l'80% della plastica nell'oceano provenga da fonti terrestri, inclusi fiume, acque reflue, discariche, navigazione, pesca, ecc... Complessivamente ci sono circa 236 milioni di tonnellate di piccoli frammenti di plastica che galleggiano sulla superficie dell'oceano.

Speriamo davvero che tutto questo possa portare a un uso sempre maggiore di packaging riciclato ed ecosostenibile.