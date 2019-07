Lyst Index Q2: dalla stabilità della moda italiana al ritorno di Bottega Veneta e la strategia vincente di Adidas

Lyst, motore di ricerca leader nel mondo della moda, ha raccolto le tendenze che hanno guidato gli acquisti dell’ultimo trimestre nella nuova edizione di Lyst Index. Il report trimestrale ha lo scopo di individuare i marchi e i prodotti di moda più desiderati su scala mondiale.

Per la compilazione delle classifiche relative al periodo compreso tra Aprile e Giugno 2019, Lyst ha studiato il comportamento di oltre 5 milioni di utenti che ogni mese cercano e acquistano online capi e accessori moda scegliendo tra più di 12.000 boutique e store online. Lyst Index analizza anche i social media, prendendo in considerazione la crescita dei follower degli account dei brand, le menzioni su diverse piattaforme di prodotti, marchi e parole chiave ad essi relative, oltre al sentiment.

Ranking brand (Lyst Index Q2)

Moda Italiana, trimestre stabile e solido con 50% dei brand italiani

La top 20 dei brand più popolari del primo trimestre del 2019 conferma una solidità della moda italiana che continua a coprire il 50% del ranking. La moda italiana rimane stabile, rispetto al trimestre precedente, con dieci brand italiani nella

Top 20 dei marchi più desiderati a livello globale. Gucci, inoltre, è tornato in prima posizione come il marchio più desiderato - la quinta volta per il marchio in due anni - mentre Off-White e Balenciaga occupano la seconda e la terza posizione. Un segno positivo per l’industria italiana della moda che si prepara a Settembre.

Sostenibilità, il ritorno di Adidas

Uno su cinque dei venti item uomo e donna più ricercati al mondo è Adidas in questo trimestre. L'elenco degli articoli da uomo più ricercati è capitanato dalla sneaker Adidas x Yeezy «Boost 350 V2». Per le donne, un item a strisce di Adidas Originals + Ji Won Choi si colloca al quarto posto tra gli articoli di moda più desiderati. La collezione Adidas e Stella McCartney è diventata virale sui social e e-commerce: negli ultimi tre mesi, la domanda globale di prodotti Adidas è aumentata del 31%. Adidas ha scalato tre posizioni nell'attuale classifica del Lyst Index ed è attualmente al 16 ° posto tra i marchi di moda più desiderati al mondo grazie alla crescente attenzione dei consumatori verso prodotti sostenibili.

«The Pouch» di Bottega Veneta è il 5 ° prodotto più desiderato. Dopo l’imponente campagna pubblicitaria worldwide sui social media e oltre 10.000 visualizzazioni al mese dal suo rilancio, il brand è riuscito a scalare otto posizioni nella classifica dei marchi più desiderati nel Lyst Index in questo trimestre.

Nel trimestre dei lunghi ponti e weekend fuori porta, un trolley è entrato per la prima volta nel Lyst Index in nona posizione. Rimowa con una proposta che combina moda e lusso è il brand di valigeria più ricercato su Lyst quest'anno con volume di ricerca che raggiunge il 37% a giugno.

La borsa «Cash Inside» di Off-White Jitney 1.4 è il prodotto di moda donna più ricercato di questo trimestre. Mentre, in terza posizione si trova la mini-bag stampata coccodrillo C di Chloé, che è stata il prodotto più desiderato del brand francese, con un aumento del 400% da un trimestre all’altro nelle ricerche globali.

Le ricerche per le camicie a fantasia di Prada sono incrementate settimana dopo settimane in maniera esponenziale, affermandosi il terzo prodotto maschile più ricercato in questo trimestre con oltre 155.000 ricerche globali. Le ricerche di sliders, costumi e cappelli alla pescatora sono aumentate del 32%, 51% e 64%.

Ranking prodotti femminili (Lyst Index Q2)