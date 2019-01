San Valentino, non solo 14 febbraio: con Volagratis.com le feste alternative dell'amore

Per dimostrare il vero amore non c’è soltanto il 14 febbraio! In occasione di San Valentino Volagratis.com ha selezionato 5 destinazioni romantiche per festeggiare i sentimenti anche in altri momenti dell’anno: dalla festa di Sant Jordi in Spagna il 23 aprile alla Giornata dedicata ad amori ed amicizie in Colombia il 21 settembre, ecco le tradizioni più belle da festeggiare in coppia o con gli amici.

White Day - Giappone (Volagratis.com)

14 febbraio e 14 marzo, White Day - Giappone

Nel Sol Levante la festa degli innamorati si festeggia il 14 febbraio ma ha sviluppato negli ultimi decenni delle peculiarità: nel giorno di San Valentino le ragazze regalano esclusivamente cioccolato, ma non soltanto alla propria metà. Esistono infatti confezioni anche per gli amici intimi o il cioccolato chiamato "dell'obbligo" da regalare ad amici e colleghi. Un mese dopo, il 14 marzo, i ragazzi che hanno ricevuto questo dono ricambieranno con altro cioccolato e, se bianco, il match sarà fatto! Sant Jordi - Spagna (Volagratis.com)

23 aprile, Sant Jordi - Spagna

In Spagna l’amore si celebra il 23 aprile, in concomitanza con la festa del santo protettore della Catalogna Sant Jordi e con la Giornata Mondiale del Libro: per l’occasione le donne ricevono una rosa, mentre gli uomini un libro. La festa nasce da un insieme di leggende, a partire dalla versione catalana della storia di Sant Jordi, secondo cui dal sangue del drago ucciso dal santo sarebbe nato un rosaio. A questo era legata l’usanza del XV secolo di donare una rosa a tutte le donne che assistevano alla messa nella cappella di Sant Jordi nel Palazzo della Generalitat a Barcellona, quando nella città si organizzava la fiera delle rose. Il legame con i libri si deve invece al re Alfonso XIII che istituì la Giornata del libro stabilendo come data proprio il 23 aprile, in occasione dell’anniversario della morte di scrittori come Miguel de Cervantes e William Shakespeare. La festa degli innamorati è oggi uno dei giorni più amati dagli spagnoli e il luogo migliore per festeggiarla è senza dubbio Barcellona, dove La Rambla si riempie ogni anno con bancarelle di librai e fiorai.

Dia dos namorados - Brasile (Volagratis.com)

12 giugno, Dia dos namorados - Brasile

Nella nazione carioca, le coppie festeggiano il 12 giugno, in occasione della vigilia di Sant’Antonio da Padova «casamenteiro», protettore dei matrimoni e propiziatorio dei matrimoni stessi. E’ tradizione ad esempio che le ragazze nascondano nell’armadio una statua del santo appesa a testa in giù, con la promessa di raddrizzarla soltanto quando avrà fatto loro incontrare l’anima gemella. Tuttavia l’origine del Dia dos namorados ha ben poco a che vedere con il «sacro»: si deve infatti ad una geniale operazione di marketing del pubblicitario Joao Doria che nel 1949, dopo aver notato come giugno fosse un periodo blando per le vendite commerciali, coniò il motto «Non è solo con i baci che si dimostra l’amore» per spingere le vendite di cioccolatini e affini. Da allora, ristoranti, hotel e persino estetisti del Paese registrano un picco di guadagni proprio il 12 Giugno. Il motto di Joao Doria continua a funzionare tutt’oggi!

Qi Qiao Jie - Cina (Volagratis.com)

7 agosto, Qi Qiao Jie - Cina

La millenaria tradizione cinese prevede svariate feste dedicate all’amore e agli innamorati, ma tra le più romantiche c’è senza dubbio Qi Qiao Jie, cioè la Festa del Doppio Sette, così chiamata poiché cade il settimo giorno del settimo mese del calendario lunare: nel 2019 sarà il 7 agosto. La celebrazione è legata alla leggenda dell’amore tra Niu Lang, guardiano dei buoi sacri, e la Principessa Tessitrice Zhi Nu, figlia dell’Imperatore e della Regina del Cielo. Talmente innamorati, i due dimenticarono anche i compiti che erano stati loro affidati: Zhi Nu smise di tessere e Niu Lang lasciò i buoi senza guardia. Come punizione, l’Imperatore li separò creando un fiume impetuoso e privo di ponti, Ama-no-gawa (la Via Lattea). Tuttavia, impietosito dalla disperazione della figlia, l’Imperatore del Cielo concesse che i due innamorati potessero incontrarsi almeno un giorno all’anno, per la festa del Qi Qiao Jie. In questa occasione si appendono alle finestre drappi rossi, si prega per trovare l’anima gemella e le donne appuntano sul petto una piccola ghirlanda di fiori.

, Dia de l’amor y de l’amistad - Colombia (Volagratis.com)

21 settembre, Dia de l’amor y de l’amistad - Colombia

Durante il terzo sabato di settembre la Colombia festeggia il Dia de l’amor y de l’amistad, per celebrare non soltanto il proprio innamorato ma anche gli amici e le persone cui si vuole bene. I gruppi di amici colombiani organizzano in questa data speciale «El amigo secreto» per scambiarsi i regali: ognuno dei partecipanti porta con sé un dono, il cui destinatario verrà estratto a sorte all’interno del gruppo stesso. Fortunati in amore, fortunati in amicizia!

Buon San Valentino a tutti i viaggiatori!