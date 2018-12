Alice Pagani in un film con Travolta e Morgan Freeman

MILANO - Dopo il successo della serie Netflix «Baby», l'attrice Alice Pagani - già scelta dal maestro Premio Oscar Paolo Sorrentino per «Loro» - dovrebbe essere, secondo le indiscrezioni, la protagonista femminile delle scene italiane del film «The Poison Rose» con John Travolta e Morgan Freeman.

THE POISON ROSE - Verranno girate a dicembre le scene ambientate in Italia del film hollywoodiano «The Poison Rose» diretto da Francesco Cinquemani, George Gallo e Luca Giliberto e prodotto da Andrea Iervolino, giovanissimo produttore italo-canadese 31enne (che ha già all'attivo numerosi produzioni internazionali) che ha nel cast: John Travolta, Brendan Fraser, Morgan Freeman, Robert Patrick, Famke Janssen e molti altri attori internazionali.

NEL CAST ANCHE BRUNO BILOTTA - Protagonisti nelle riprese italiane Alice Pagani e l'attore che interpreta John Travolta da giovane (nome ancora top secret e scelto tra più di cento candidati). Sempre nel cast italiano, nel ruolo del cattivo, Bruno Bilotta noto per aver interpretato il cattivo in molti film internazionali come «Spider-Man: Far From Home» (in sala il 4 luglio del 2019), «American Assassin» e «The Tourist».