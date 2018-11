Chiara Ferragni ancora nel mirino, e la frecciata velenosa arriva proprio da «lui»

E’ piuttosto pesante, la critica di Roberto Cavalli nei confronti della famosa influencer Chiara Ferragni – che, quanto a moda, dovrebbe essere un’esperta. Eppure. Il grande stilista le ha scagliato alcune frecce piuttosto ‘avvelenate’. Ma è stato davvero lui a criticare la Ferragni? Pare che dopo qualche dubbio, anche il marito Fedez si sia convinto che il mittente fosse proprio lo stilista italiano. Tuttavia, non sono ancora giunte né conferme né smentite da parte di Cavalli.

Le critiche

Ma quali sono le critiche indirizzate a Chiara Ferragni? Secondo quanto riportato da diversi siti di gossip, lo stilista (ammesso che sia davvero lui) avrebbe definito la Ferragni una «macchina da soldi», per poi domandarle ‘chi si crede di essere’. Lei, d’altronde, ha fatto fortuna proprio grazie alle sue ‘idee’ sulla moda e lo stile. A finire nel mirino è una foto in cui la Ferragni è ritratta in completino intimo color carne che, a quanto pare, non è proprio piaciuta allo stilista – anche lui icona della moda italiana. Si farà chiarezza sul mistero? Per il momento, la faccenda non è ‘chiara’.