Orologi di lusso: una moda che non tramonta mai

Gli orologi di lusso sono un vero e proprio must have per i business men ed una moda di gran classe che non tramonta mai.

I Luxury watches sono un segmento di mercato che non cessa mai di riscuotere successo e attrae costantemente l’attenzione degli intenditori e dei collezionisti.

In commercio troviamo diversi brand che, grazie ad anni di esperienza e ai continui miglioramenti, riescono a proporre orologi sempre all’avanguardia, in perfetta linea con le esigenze di una determinata nicchia di consumatori.

Scopriamo quali sono i migliori orologi di lusso uomo e le ultime novità nel comparto degli orologi di lusso, con la presentazione della Collezione 1858 che rinnova l’alta orologeria Montblanc.

Orologi di lusso: come si valuta un buon modello

Per gli amanti degli orologi di lusso, è importante capire in base a quali caratteristiche tecniche e funzionali si può scegliere e valutare un buon modello da aggiungere alla propria collezione.

Innanzitutto, il brand riveste un ruolo cruciale: da un’analisi di marketing sono circa 25 i brand d’alta moda specializzati nella produzione di orologi di lusso.

Grazie alla cura dei dettagli, alla ricerca tecnologica, all’esperienza e alla propria filosofia commerciale i brand di lusso si impegnano, ogni giorno, a immettere sul mercato gli orologi più performanti, gradevoli dal punto di vista estetico e tecnologicamente innovativi.

Si possono scegliere smartwatch, orologi automatici, orologi a carica manuale, orologi al quarzo etc.: ogni persona può scegliere il suo in base alle proprie preferenze personali.

Orologi Montblanc: un lusso intramontabile

Per gli amanti del lusso e per chi non vuole privarsi di un orologio segnatempo raffinato e tecnologicamente innovativo, Montblanc propone una gamma di eleganti orologi di ogni dimensione e movimento.

Montblanc: Collezione 1858 per gli spiriti sportivi

Ispirata agli iconici orologi professionali Minerva degli anni ’20 e ’30, realizzati per le spedizioni alpine, la Collezione Montblanc 1858 rende omaggio ai 160 anni della Manifattura Minerva ed al suo patrimonio stilistico.

Ispirata all’epoca delle grandi esplorazioni, la collezione 1858 è composta da cinque diversi design: orologi automatici da 40 mm e cronografi da 42 mm, un sottile orologio da polso da 40 mm con movimento cronografico monopulsante a 13 linee, un Worldtime Geosphere di Manifattura da 42 mm e un nuovo orologio da tasca multifunzionale con indicazione delle 24 ore e movimento cronografico monopulsante a 16 linee.

Estremamente accurati, leggibili e funzionali, gli orologi della Montblanc 1858 incarnano lo spirito del passato in chiave moderna, caratterizzandosi per la bellezza estetica, per la cura dei dettagli, per la scelta di un mix di materiali e di casse di dimensioni diverse.

Orologi di lusso: una moda che non tramonta mai (Montblanc)

Per l’esploratore dell’era moderna che ama distinguersi dalla massa, il Montblanc 1858 Geosphere è realizzato per chi viaggia intorno al mondo e per gli appassionati dell’alpinismo. Dedicato alla Seven Summits Challenge, questo segnatempo è una perfetta combinazione di materiali come l’acciaio e la ceramica.

Montblanc 1858 Automatic è un interessante orologio automatico caratterizzato da una cassa di dimensioni più ridotte, dal design puro e la leggibilità ottimale. Iconico il quadrante di ispirazione vintage che eredita il look rétro unico by Minerva. Assolutamente raffinata è la cassa in acciaio pregiata di 40 mm, con anse sottili e incurvate dalla finitura lucida e satinata.

Due veri «gioiellini» da prendere in considerazione, ideali per gli amanti dell’alpinismo e per i veri intenditori degli orologi di lusso.