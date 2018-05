Harry e Meghan, dove godersi in diretta il matrimonio dell’anno

Il conto alla rovescia per il Royal Wedding dell'anno, quello tra il principe Harry e Meghan Markle, è iniziato. Domani, sabato 19 maggio, infatti i due convoleranno finalmente a nozze. In tutto il mondo, l’evento tanto atteso sarà seguito in diretta. Ecco come godersi lo spettacolo comodamente seduti davanti alla Tv o lo smartphone.

Un abito favoloso e…

Secondo le indiscrezioni, la sposa indosserà un abito da ben 100mila sterline. Come ormai rimbalzato sui media internazionali, il padre di Meghan non sarà presente alla cerimonia, e dunque non l’accompagnerà all’altare, come da tradizione. A questo dovrebbe sopperire la madre della sposa. Questa notte, ossia la notte prima delle nozze, i due futuri non dovrebbero vedersi e si dice che dormiranno in hotel diversi. Gli invitati dovrebbero essere circa 600, che potranno assistere dal vivo il matrimonio che si celebra alla St. George Chapel, nel castello di Windsor. A fare da ‘ponte’ tra popolo e monarchia, saranno presenti anche altri 1,200 invitati. Per chi, come noi, miseri mortali, non potrà essere presente, c’è comunque il modo per assistere al matrimonio in diretta.

Dove vedere in diretta il matrimonio dell’anno

In tv si potrà seguire lo speciale Tg1 della RAI intitolato 'Just Married', che seguirà in diretta tutta la cronaca del matrimonio tra le 12:20 e le 14:45. A condurre la cronaca sarà Francesco Giorgino da Roma, mentre la telecronaca del corrispondente Marco Varvello e dell’inviata del Tg1 Monia Venturini da Windsor sarà farcita di curiosità e commenti con Candida Morvillo, Giuseppe Scaraffia, Barbara Modesti e, da Londra, Gaia Servadio.

Per gli abbonati Sky, la diretta inizia alle 12:00 e prosegue fino alle 16:00. Su Mediaset, invece, l’evento vedrà una maratona per raccontare tutte le emozioni, dall’arrivo dello sposo al fatidico sì fino al momento in cui Harry e Meghan usciranno dalla chiesa come marito e moglie, per poi salire su una carrozza e ricevere l’omaggio dei sudditi accorsi per assistere all’evento, spiega l’ADN Kronos. Su Canale 5, a partire dalle 12:15, il programma Verissimo in collaborazione con Tg5 coprirà l'evento con ospiti in studio i giornalisti Alfonso Signorini, Carlo Rossella, Cesara Bonamici e Barbara Palombelli.

Anche Real Time, il canale del gruppo Discovery, manderà in onda in diretta le nozze reali. La telecronaca partirà alle 12:00 in punto con il wedding planner ed esperto di moda Enzo Miccio, affiancato da Katia Follesa, Mara Maionchi (futura giudice di Italia’s Got Talent) e dall’influencer Giulia Valentina.

In streaming

Per chi non ha problemi con l’inglese, l’appuntamento perfetto è quello offerto dalla BBC (canale 530 di Sky), che seguirà tutta la cerimonia. Altra possibilità, è seguire la diretta dai canali streaming americani, come CBS News e ABC News.