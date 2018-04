E' made in Biella il tessuto della copertina del Royal Baby

Si chiama «Harmony» il filato utilizzato per la copertina che ha avvolto il Royal Baby all’uscita del St Mary's Hospital di Londra. Si tratta di un tessuto prodotto dall'azienda tessile biellese Tollegno 1900, con il 100% lana merino extrafine impiegato da G. H. Hurt & Son, marchio inglese specializzato nella produzione di scialli, coperte e sciarpe, cliente da anni dell’azienda.

IL TESSUTO - Caldo ma estremamente leggero, grazie anche alla lavorazione, Harmony è morbido e piacevole al tatto e al contatto con le pelli più delicate. Proprio come quelle dei neonati. Lo sanno bene i fratelli del neonatp Reale, il Principe George e la Principessa Charlotte, la cui copertina aveva utilizzato lo stesso filato. «Questo scialle – spiegano dall'azienda di Nottingham che l'ha confezionato – realizzato in super-fine lana merino è la soluzione ideale per avvolgere con morbidezza un bambino. In color bianco avorio, rifinito a mano con bordo ondulato secondo la tradizione dello Shetland, può essere anche impiegato come elegante coperta per un battesimo o un'occasione speciale».

«Da anni forniamo questa azienda inglese dalle solide origini e dalla lunga storia – spiegano da Tollegno 1900 – che condivide i nostri stessi principi di ricerca della qualità, eccellenza nella lavorazione ed esclusività nella produzione».

IL NOME - A tre giorni dalla nascita potrebbe essere oggi il giorno dell'annuncio del nome del terzo Royal Baby britannico, il figlio di William e Kate, nato il 23 aprile 2018 alle 11.01 (ora di Londra). lI fratello di George e Charlotte pesa 3 chili e 900 grammi. Il principe William era presente al momento della nascita e, come nel caso dei due precedenti royal babies, il parto era attesissimo in tutto il Regno Unito e non solo. William e Kate hanno annunciato l’arrivo del loro terzo figlio a settembre 2017. Il loro primogenito George, futuro erede al trono, è nato il 22 luglio 2013, mentre suo sorella Charlotte è venuta alla luce il 2 maggio 2015. Il terzogenito si troverà al quinto posto nella linea di successione al trono. Il nome del Royal baby non è ancora noto, ma i bookmakers inglesi, che scommettono praticamente su tutto, non stanno perdendo l’occasione per quotare anche il probabile nome del terzogenito della coppia reale. Ci sono alcune indicazioni che vengono utilizzate dagli scommettitori. Prima fra tutte: i due precedenti figli di William e Kate hanno avuto nomi piuttosto comuni, non stravaganti.