Fabrizio Moro, due album in uscita per il cantante romano

ROMA – Doppio appuntamento con la musica per Fabrizio Moro. Il 9 febbraio, il cantante non pubblicherà solo «Parole, Rumori e Anni», già in pre-order su iTunes. Quel giorno, infatti, uscirà anche «Domani», il disco del 2008 riproposto in una versione Cd e per la prima volta in vinile 33 giri trasparente, in edizione limitata. Il nuovo «Domani» ha la stessa grafica dell'edizione precedente e, a parte il packaging,che avrà una doppia anta e includerà tutte le foto e i testi delle canzoni contenute nell'album.

A San Remo con Ermal Meta

«Non mi avete fatto niente» è il singolo con cui Moro gareggerà al Festival di Sanremo 2018, in coppia con Ermal Meta. I due hanno regalato ai propri fan un altro assaggio del video della canzone. Fabrizio ed Ermal hanno infatti pubblicato un secondo teaser di questo videoclip che, richiamerà il tema del brano: la paura, quella nata dopo i terribili attentati che hanno scosso il mondo, in particolare quelli di Manchester e Barcellona nel 2017, proprio come hanno raccontato Meta e Moro in alcune interviste. Nelle immagini scorrono scene di guerra viste (purtroppo) troppe volte nei servizi dei telegiornali: edifici sventrati dai bombardamenti, razzi che si innalzano in volo nel cielo pronti a colpire il bersaglio, soldati che si muovono tentando di evitare i colpi dei nemici e il primo piano di una tenerissima bambina, ricoperta dalla polvere delle macerie con le mani giunte in preghiera.

La musica ha un ruolo di aggregazione

«Quando si ha paura, o freddo, ci si abbraccia. La musica ha un ruolo di aggregazione e sveglia le coscienze più di un discorso politico. Porta la gente a stare insieme. Quando hai a che fare con la morte, il terrore e la paura, è il momento di tirare fuori la parte più coraggiosa dell’anima», ha spiegato Ermal Meta descrivendo la canzone.