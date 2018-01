Antonella Clerici: lacrime in diretta per la perdita del suo cane Oliver

ROMA – Un apertura in lacrime quella della puntata di oggi de La prova del cuoco, condotta da Antonela Clerici. La conduttrice ha aperto la prima puntata della settimana affranta dalla perdita del suo cane e compagno di vita Oliver. Durante i saluti al suo affezionato pubblico che tutti i giorni la segue nel popolare cooking show del mezzogiorno di Raiuno. La presentatrice non è riuscita a trattenere le sue lacrime e la sua commozione per il grave lutto che l'ha coinvolta.

15 anni insieme

Un grandissimo dolore per Antonella panche perchè Oliver è venuto a mancare a ben 15 anni ed era un po' come una sorta di primo figlio che ha cresciuto e ha avuto nella sua casa per tanto tempo.

«Mi hanno parlato di questo ponte dell’arcobaleno, in cui vanno i cani che sono stati molto amati e dove aspettano il padrone». Lei si augura che il suo Oliver sia lì.La Clerici nazionale non ha saputo trattenere le lacrime e ha chiesto subito scusa ai telespettatori, precisando di sapere benissimo che nella vita ci sono lutti e dolori decisamente più gravi, ma al tempo stesso ha aggiunto «chi ha un cane da anni sa benissimo cosa si prova nel momento in cui vengono a mancare». La conduttrice ci ha tenuto anche a precisare che forse anche nei prossimi giorni non sarà felice, allegra e spensierata come sempre e si è lasciata andare più volte alle lacrime durante la puntata.

La nuova sfida

Antonella tornerà in onda anche in versione serale con il nuovo talent show dal titolo «Sanremo Young» che andrà in onda dal Teatro Ariston di Sanremo dove si sfideranno i giovani millenials del 2000 per accedere alla prossima edizione della kermesse canora di Raiuno.