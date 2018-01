Attenzione agli alcolici: potrebbero farti perdere i capelli

C’è chi beve qualche bicchierino di troppo e chi, invece, ci va giù pesante con vini, liquori e alcolici di diverso tipo. Tutti sappiamo molto bene che l’alcool è sempre deleterio per la nostra salute, anche se in piccola quantità potrebbe (apparentemente) non crearci poi così tanti disturbi. Eppure, secondo alcuni esperti, c’è anche un altro aspetto sconosciuto riguardante il consumo di bevande alcoliche: si potrebbe addirittura arrivare a perdere i capelli. Ecco cosa ne pensa la dottoressa Soma Sarkar, direttore medico e dermatologo presso la Skin Inn Clinic di Mumbai.

L’alcol provoca disidratazione

La dottoressa Soma Sarkar è stata recentemente intervistata dal quotidiano The Health Site per parlare di tutti i rischi che si incorrono consumando frequentemente alcolici. In particolare, l’esperta si è concentrata sui danni che tali bevande causano ai capelli. L’alcol – spiega Sarkar – fa perdere più facilmente i liquidi dal proprio organismo causando, al tempo stesso, una minzione più frequente. Ciò significa che anche se ne consumi poco ogni giorno, con il tempo il tuo corpo sarà disidratato. Questo provocherà un invecchiamento più rapido, la formazione di rughe e danneggerà i tuoi capelli, facendogli perdere la loro naturale lucentezza.

Capelli più fragili

Provocando una forte disidratazione, i capelli appariranno molto più secchi. Ma non solo: saranno più delicati, più fragili e si spezzeranno con maggior facilità. Ed è così che a un’osservazione attenta si potrà notare la presenza delle tanto anti-estetiche doppie punte.

Infine, i capelli possono anche cadere

L’aspetto più negativo di tutti è che con il tempo i capelli possono arrivare a cadere. Secondo la dottoressa Sarkar, consumare spesso alcolici induce danni epatici o una condizione nota con il nome di fegato grasso (steatosi epatica). Ma attenzione: i casi più gravi possono persino portare a una cirrosi. Tutti problemi che, con il passare dei giorni, danneggiando i capelli proprio alla radice. Se ci si pensa, il fenomeno è abbastanza normale perché i disturbi epatici non permettono al corpo di metabolizzare correttamente alcune sostanze ingerite come, per esempio, le vitamine e i minerali presenti negli alimenti. Quindi, prima di versare vino, liquori o qualsiasi tipo di alcolico nel bicchiere, meglio pensarci un attimo: ne va della nostra immagine.