Belen e Iannone si sono lasciati

ROMA - Ormai è praticamente una certezza. Tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone sarebbe tutto finito. A rivelarlo il giornalista Gabriele Parpiglia, molto amico della coppia, sul settimanale «Chi». Insomma i due sarebbero scoppiati e per volere della showgirl argentina. Belen avrebbe detto al pilota della Suzuki di voler restare da sola in questo periodo e dedicarsi esclusivamente al piccolo Santiago. Iannone per sentire le ragioni della showgirl sarebbe tornato da Valencia. L'incontro dei due al ristorante non sarebbe andato per niente bene: nelle foto pubblicate da «Chi» in esclusiva i volti dei due non promettono nulla di buono.

Belen Rodriguez e Andrea Iannone (Instagram)

Una decisione tutta di Belen

Dalle ultime rivelazioni pare che il motociclista avrebbe proposto più volte alla Rodriguez di andare a vivere insieme (pare che Iannone fosse disposto a comprare casa sia a Milano che a New York pur di stare con lei) e sopratutto l'avrebbe chiesta in moglie poco tempo fa. Belen, di fronte a queste richieste importanti, si sarebbe resa conto che Andrea non è la persona giusta per lei e glielo avrebbe comunicato in questi giorni durante una cena immortalata dai paparazzi. In ogni caso si attendono conferme ufficiali dai diretti interessati sulle indiscrezioni trapelate nelle scorse ore.