Alla Darsena nuova tappa della «Milano Sanremo del Gusto»: food experience tra Lombardia, Liguria e Piemonte

MILANO - Dopo il grande successo della prima tappa ligure della «Milano Sanremo del Gusto» della scorsa settimana, questa volta tocca alla città meneghina ospitare il nuovo appuntamento col gusto, parte del progetto che vede unite Liguria, Piemonte e Lombardia nel promuovere vini e cibi, ricette ed esperienze del gusto che si incontrano lungo il tracciato della leggendaria corsa ciclistica. Il 7 e 8 ottobre la Darsena di Milano diventerà il Village della «Milano Sanremo del Gusto», due giorni di intensa corsa del gusto, con un susseguirsi di tappe dei sapori, showcooking, laboratori e degustazioni. Il Village avrà il suo centro nel Palaexperience con un palco centrale dedicato a showcooking ed eventi, la parete a videowall e installazioni che ripercorrono il viaggio del gusto da Milano a Sanremo. A lato, tre stand delle Regioni interessate, in cui gli operatori aderenti al progetto messo in piedi dall'Agenzia Regionale di Promozione Turistica «In Liguria» animeranno laboratori aperti al pubblico su prenotazione. Il Village sarà immerso nel verde, come un giardino urbano, tra piante, una pista di sabbia per giocare a biglie, e la grande Corsa del Gusto. Non mancheranno ovviamente i truck da streetfood con prodotti di eccellenza del territorio.

Il Campionato Mondiale del Pesto al Mortaio

Sabato 7 si terrà una tappa eliminatoria del Campionato Mondiale del Pesto al Mortaio, preparato con il miglior basilico genovese dop, l’aglio di Vessalico, l’olio dop spremuto nei frantoi di Taggia. Il tutto in compagnia del comico e speaker Carlo Gabardini.

Massimiliano Scotti, miglior gelatiere d'Europa con il suo celebre gelato all'azoto

Il gelato migliore d’Italia e il cocktail di MSRGusto

Per l’occasione non mancherà il gelato all’azoto, must dell’ultima stagione estiva, preparato da Massimiliano Scotti, chef del gelato premiato come Miglior Gelato d’Italia proclamato recentemente miglior gelatiere d’Europa. E poi il cocktail della Milano Sanremo del Gusto del bartender di fama internazionale Luca Coslovich, ideato ah hoc con alcuni must delle tre regioni, come il gin del Lago di Como, il Moscatello di Taggia, l’aperitivo Bordiga di Cuneo e il Bitter Campari.

Un viaggio nel gusto

Durante tutta la rassegna si potranno gustare, osservare, conoscere i segreti del meglio delle produzioni tipiche liguri, piemontesi e lombarde. Tanti ospiti, blogger e chef che presenteranno ricette della tradizione e rivisitazioni di grandi classici della cucina regionale. Due giornate in cui il pubblico potrà assaggiare le eccellenze di questo grande territorio che dalla metropoli arriva al mare. Non potevano mancare l’olio extravergine Riviera Ligure Dop, la focaccia di Genova, i grandi vini, formaggi spettacolari dal Montebore alla Robiola di Roccaverano, il salame d’oca di Mortara, il cioccolato del Piemonte, il riso, la pasta fresca, la birra artigianale e molto altro ancora.

PROGRAMMA

Sabato 7 ottobre

PALAEXPERIENCE

Ore 10:30

Oltrepò Pavese: Un Mondo di Pinot Nero

A cura del Consorzio Tutela Vini Oltrepò Pavese

LIGURIA

Officina dei Sapori: Le confetture autunnali

A cura dell’ Az. Agr. Luca Dalpian di Tiglieto Genova

LOMBARDIA

Officina dei Sapori: I formaggi lombardi

A cura di Venanzio Zucca dell’ Az. Santangiolina Latte Fattorie Lombarde Soc. Agr. Coop. di San Colombano al Lambro (MI)

PIEMONTE

Officina dei Sapori: Di sapere in sapere, di mano in mano, dal campo alla tavola gli agnolotti di Valli Unite.

A cura di Anisoara Bandac e Alessandra Doldi della Soc. Coop. Agr. Valli Unite Cascina Montesoro di Costa Vescovato (AL)

PALAEXPERIENCE

Ore 11:30

L’Arte del Riso

A cura dell’esperto selezionatore di risi Mauro Rossetti dell’ Az. TuttoRiso

Ore 12:00

Showcooking: Risotto d’Autore A cura dello chef Antonio Danise del Ristorante Villa Necchi -Molino d’ Isella di Gambolò (PV). Partecipano: la food writer e sommelier del riso Valentina Masotti e Dino Massignani dell’Az. Riserva San Massimo – Gropello Cairoli (PV)

Ore 12:00

LIGURIA

Laboratorio ludodidattico: C’è Latte e Latte

A cura dell’agronomo Lorenzo Maggioni – Associazione Alda

LOMBARDIA

Laboratorio: Polenta & Friends

A cura dello chef Gianpaolo Sessarego in collaborazione con Foody, Prima Piattaforma del Turismo Enogastronomico

PIEMONTE

Officina dei Sapori: Nel solco della Tradizione: grissini Rubatà e Focaccia Chierese

A cura del Ciofs – FP Piemonte e della Pro Loco di Chieri (TO)

PALAEXPERIENCE

Ore 15:00

Showcooking A cura di Agata Marchesotti dell’Agriturismo e Caseificio Vallenostra di Mongiardino Ligure (AL) e della food blogger Giada Galbignani

LIGURIA

Laboratorio: Mani in Pasta! La pasta fresca tradizionale ligure

A cura di Enrica Monzani in collaborazione con Foody, Prima Piattaforma del Turismo Enogastronomico

LOMBARDIA

Officina dei Sapori: I vini dell’Oltrepò Pavese – Il Pinot nero ed il Riesling renano

A cura dell’Az.Finigeto Azienda Agricola di Dallavalle Aldo

PIEMONTE

Officina dei Sapori: Cioccolato, il Cibo degli Dei

A cura dell’Az. Bodrato Cioccolato di Novi Ligure (AL) (TO)

Ore 16:30 e Ore 17:00

LIGURIA

Officina dei Sapori: L’Olio extravergine di oliva taggiasca

A cura di Paolo Bottazzi dell’Az. Olio Polla di Loano (SV)

LOMBARDIA

Officina dei Sapori: Le Offelle di Parona

A cura di Cecilia Rosselli del Biscottificio Le Specialità di Parona (PV)

PIEMONTE

Laboratorio ludodidattico: Un’ora da Casaro

A cura di Lorenzo Maggiorni

PALAEXPERIENCE

Ore 17:00

MSRGUSTO ON STAGE

Carlo Gabardini presenta La Corsa del Gusto

Showcooking degli chef Ivano Ricchebono (Liguria), Elio Sironi (Lombardia), Andrea Ribaldone (Piemonte).

A seguire la tappa del Campionato Mondiale deI Pesto al Mortaio, lo show del gelato all’azoto con Massimiliano Scotti, chef del «Gelato più buono d’Italia» di VeroLatte e il cocktail della #MSRGUSTO con Luca Coslovich, bartender internazionale.

Ore 18:00 E Ore 18:30

LIGURIA

Laboratorio: La focaccia al formaggio

A cura del maestro panificatore Giulio Cassinelli, Accademia dei Sapori

LOMBARDIA

Officina dei Sapori: Salame cotto d’oca di Vigevano DE.CO – Eleganza, Salute, Benessere

A cura di Gianluca Bellazzi dell’Az. Oca Sforzesca di Vigevano (PV)

PIEMONTE

Officina dei Sapori: Vini senza solfiti

A cura di Ravera Giuseppe dell’Az. Cà del Bric di Montaldo Bormida (AL)

Domenica 8 ottobre

PALAEXPERIENCE

Ore 10:30

500 Anni di Freisa!

A cura del Consorzio per la tutela e la valorizzazione delle D.O.C. Freisa di Chieri e Collina Torinese

Ore 11:30 e Ore 12:00

LIGURIA

Laboratorio: La focaccia al formaggio

A cura del maestro panificatore Giulio Cassinelli, Accademia dei Sapori

PIEMONTE

Officina dei Sapori: I vini dell’Alto Monferrato

A cura di Paolo Baretta dell’Az. Agr. Il Rocco di Carpeneto (AL)

LOMBARDIA

Laboratorio ludodidattico: I Segreti dell’ Alveare

A cura dell’agronomo Lorenzo Maggioni, Associazione Alda

PALAEXPERIENCE

Ore 12:00

Showcooking: Baccalà Brandacujun

A cura di Domenico della Salandra. Partecipa la Food Blogger Camilla Rossi

Ore 16:00

In Viaggio con Fata Zucchina

Educational tour tra superfood e beauty-food di Lombardia, Liguria e Piemonte: mela della Valtellina IGP, basilico genovese DOP, nocciola Piemonte IGP e Nergi.

A cura di Renata Cantamessa in collaborazione con il Gruppo Radio Number One e FAB-Fondo Assistenza e Benessere.

Con food-experience a cura di Melavi’, Consorzio del Basilico Genovese DOP, Ortofruit Italia e Life.

Ore 16:30 e Ore 17:00

LIGURIA

Officina dei Sapori: Il Chinotto di Savona: il gusto unico di una grande tradizione

A cura di Marco Abaton della rete di imprese Chinotto nella Rete di Savona (SV)

LOMBARDIA

Officina dei Sapori: Salame cotto d’oca di Vigevano DE.CO – Eleganza, Salute, Benessere

A cura di Gianluca Bellazzi dell’Az. Oca Sforzesca di Vigevano (PV)

PIEMONTE

Officina dei Sapori: I vitigni autoctoni, vanto e ricchezza Italiana sull’appennino Tortonese e culla di antichi sapori e cultura millenaria

A cura della Cascina I Carpini di Pozzol Groppo (AL)

PALAEXPERIENCE

Ore 18:00

Showcooking: Cotoletta sbagliata alla milanese

A cura di Domenico della Salandra. Partecipa la Food Blogger Doriana Tucci

Ore 18:00 e Ore 18:30

LIGURIA

Laboratorio: Superba Delizia – La focaccia genovese

A cura del maestro panificatore Giulio Cassinelli, Accademia dei Sapori

PIEMONTE

Officina dei Sapori: I Risotti della Bassa Novarese

A cura di Vincenzo e Michele Rapio dell’Az. Agr. Rapio di Vespolate (NO)

LOMBARDIA

Laboratorio ludodidattico: Caccia al Cacio – Alla scoperta dei formaggi

A cura dell’agronomo Lorenzo Maggioni, Associazione Ald