Jovanotti in tour: 50 date per uno «spettacolo di pura goduria e di condivisione totale»

ROMA – Oggi compie 51 anni anni ma per tutti noi rimarrà sempre un eterno «Ragazzo Fortunato». Trent'anni dopo l'inizio della sua carriera è un artista poliedrico che ha trovato il suo equilibrio ideale tra la voglia di divertire il pubblico, la capacità di esprimere i propri sentimenti (ed anche quelli di molti di noi) ed in fine la voglia di lanciare messaggi utili e seri attraverso la musica. Dopo il grande successo di «Lorenzo negli stadi 2015» e di «Lorenzo nei Palasport», il menestrello di Cortona ha annunciato le nuove date del suo tour «Lorenzo Live 2018», un tour mastodontico che farà tappa da febbraio a giugno 2018 nei palazzetti dello sport di 10 città italiane con tantissime repliche per ogni località «fino a prendere la residenza» ha detto ironicamente l'artista.

Il nuovo album e la collaborazione dei sogni

In primis dunque fervono i preparativi per il nuovo lavoro di Jovanotti che in questi giorni è in studio per lavorare sugli ultimi dettagli del nuovo disco, prodotto da Rick Rubin di lui Lorenzo ha recentemente scritto in un lungo post su Facebook: «Mi ricordo una volta molti anni fa un giornalista mi domandò quale fosse la mia collaborazione dei sogni. Risposi: 'ti dirò quella impossibile ma sognare è lecito, quindi senza dubbio direi Rick Rubin. Essere prodotto da Rubin'. Nessun produttore nella storia dei dischi ha avuto su di me l’impatto di Rick Rubin. Quando ascoltai 'licenced to ill' dei Beastie Boys ero un dj in piccoli locali e con quell’album ebbi un'esperienza di chiaroveggenza, vedevo il mio futuro: era confuso ma pieno di musica. Sentivo che c’era la possibilità di entrare in contatto con le persone attraverso un linguaggio che non aveva bisogno che io sapessi 'suonare e cantare' in senso tradizionale, bastava la mia energia, un giradischi e un microfono. Quell’album era nuovo per ogni aspetto possibile, e lo avevano fatto quattro ragazzi della mia età a New York, i tre Beastie Boys e un loro compagno di college, Rick Rubin. Erano anni in cui si leggevano i crediti dei dischi, si imparavano a memoria, ci si fantasticava. Il nome di Rubin da quel momento in poi tutti gli anni è apparso in alcuni dei dischi più belli e importanti del mondo, e ogni volta mi chiedevo e mi chiedo (l’ho fatto tutti i giorni anche in queste settimane passate con lui) i «come fa a ottenere questo risultato pazzesco difficile da descrivere ma sempre riconoscibile?». Il nuovo figlio in casa Cherubini è atteso per il 1 dicembre (per Universal Music, ma ancora non si conosce il titolo),

La nostalgia del palco

Intanto attraverso i social Lorenzo ha annunciato il nuovo tour nei palasport. «tanta carne al fuoco per i prossimi mesi - Scrive l'artista su Facebook e continua - Il disco dovremmo riuscire a finirlo per la seconda metà di ottobre, la consegna alla casa discografica è fissata per il 20 quindi siamo nei tempi e rispettoso della tradizione di consegnare il «compito» al suono della campanella. Questo album è una grande avventura e in tour celebreremo lo spirito che ci unisce da una vita e che sempre di più ha la forma di un'amicizia radunata intorno alla musica. Sto passando qualche giorno a casa prima di ripartire per andare a mixare l’album e l’altra sera sono stato al concerto di Ligabue a Firenze e mentre me lo godevo avevo una voglia micidiale di essere lì al suo posto, era il richiamo della foresta. Quando prima dell’inizio del concerto sono passato nei camerini e nel backstage a fare due chiacchiere con Luciano e a salutare la sua gente sentivo proprio che ci siamo quasi, tra poco tocca a noi. L’odore dei camerini 'a me m' fa girare la testa, e questa voglia è tutta benzina buona a progettare lo spettacolo, a inventarci qualcosa che vi faccia impazzire.

L’album uscirà il primo dicembre e insieme al disco pubblicherò una mappa di terre incognite che ho scoperto e visitato in questo anno. Tanta roba nuova in cantiere ormai quasi pronta a prendere il via»



Tutte le date in Italia e all'estero

Saranno dieci le città italiane toccate dallo show di Jovanotti, che si annuncia come sempre sorprendente. «Vorrei suonare per giorni, con uno spettacolo di pura goduria e di condivisione totale con chi vorrà venirci a sentire. Stiamo lavorando per fare una cosa che vi e ci faccia impazzire» ha scritto recentemente il musicista. Il tour prenderà il volo il 12 febbraio da Milano, con ben 10 date al Mediolanum Forum di Assago (12, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 25 febbraio). Poi sarà la volta di Rimini il 3 e 4 marzo, di Firenze con 8 date (10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20 marzo), di Torino (3, 4, 6, 7 aprile), di Bologna (13 e 14 aprile). Otto gli appuntamenti anche a Roma (il 19, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 29 aprile). L'8 e 9 maggio Jovanotti sarà ad Acireale, il 15, 16, 18, 19, 21, 22 maggio a Verona, il 25 e 26 maggio ad Eboli, l'1 e 2 giugno ad Ancona. Prevista anche una serie di trasferte europee: Stoccarda il 16 giugno, Vienna il 19 giugno, Zurigo il 21 giugno, Bruxelles il 23 giugno, Lugano il 30 giugno. I biglietti saranno in prevendita dalle 11 del 29 settembre (Intesa Sanpaolo, partner del tour, farà partire sin da domani, 27 settembre, una prevendita esclusiva per i titolari di carte Mastercard). E’ disponibile la infoline dedicata all’accessibilità ai concerti. Per informazioni tel 02/760851, www.tridentmusic.it, info@tridentmusic.com. Media partner del tour sarà Radio Italia.