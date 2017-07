Arriva Wanderio, l’app per Android che semplifica le vacanze

Pianificare uno spostamento o un viaggio non sempre è così semplice. Spesso infatti si può essere indecisi su quale mezzo scegliere per ottenere il massimo vantaggio in termini di praticità, comfort e risparmio. Il problema diviene più sentito poi quando si tratti di vacanze o fughe dalla città last minute. E così ci si ritrova a dover navigare disperatamente alla ricerca di siti e servizi che offrano la migliore soluzione al miglior prezzo: cosa che però richiede tempo e procura spesso anche un bel po’ di stress (i dati rivelano che in media si consultano circa 22 siti per un totale di 38 sessioni di ricerca). Che dire però se si potesse avere l’aiuto, gratuito, di un ‘consulente’ che in pochi passi ti fa trovare l’occasione migliore?

Ci pensa Wanderio

Per venire incontro all’esigenza di pianificare uno spostamento o un viaggio ecco dunque arrivare Wanderio, l’app che in pochi tap permette di confrontare e acquistare voli, treni, bus a lunga percorrenza e servizi di collegamento ad aeroporti e stazioni e acquistare la migliore soluzione al prezzo più vantaggioso. L’applicazione gratuita, disponibile sia per IOS che per Android, semplifica radicalmente l’esperienza di viaggio, e l’hanno scelta da 5 milioni di utenti soltanto nell’ultimo anno.

Cosa fa l’app

Wanderio confronta per noi le soluzioni offerte dalle principali compagnie di trasporto: Trenitalia, Italo, easyJet, Alitalia, Ryanair National Express, Ouibus e Baltour/Eurolines e altre ancora. L’applicazione è in grado di analizzare 3.000 stazioni ferroviarie, 3.100 fermate di bus in Italia ed Europa e circa 3.500 aeroporti in tutto il mondo. Come risultato si ottiene in poco tempo e in modo semplice un itinerario su misura, e senza dover navigare da un portale all’altro, con un considerevole risparmio di tempo e denaro. Uno studio effettuato da Wanderio sul prezzo dei biglietti ferroviari ha per esempio evidenziato che tramite il servizio il risparmio medio calcolato sulle prenotazioni, fatte in anticipo, è di circa il 42%.

Come si usa l’app

Il funzionamento e l’uso dell’applicazione sono molto semplici. Una volta scaricata e installata l’app, basta aprirla e inserire punto di partenza, destinazione e date del viaggio. Con una sola ricerca e con pochissimi tap, sarà possibile confrontare le offerte di centinaia di compagnie di bus, treni e voli, per poi acquistare in modo sicuro la migliore soluzione. Inoltre, per rendere ancora più veloci gli acquisti futuri, si può scegliere di salvare i dati dei passeggeri. I dettagli delle prenotazioni e i relativi biglietti saranno sempre disponibili all’interno di Wanderio.

Il servizio è anche disponibile sul web, a questo indirizzo.

L’app Wanderio è scaricabile ai seguenti link:

Android: Google Play Store.

IOS: iTunes.