L’angolo chitarra perfetto per suonare tra le mura di casa

Houzz vi propone una serie di consigli e idee da cui prendere spunto per realizzare il vostro angolo chitarra ideale. Un rifugio dal mondo esterno in cui isolarsi nella propria musica. Ed esprimersi suonando.

Un’oasi di pace

Un angolo avvolgente, rilassato, in cui lasciarsi trasportare dalla creatività: l’angolo della chitarra dovrebbe essere così. Cerchiamo quindi di capire cosa ci serve innanzitutto per ispirarci: vogliamo uno spazio rilassante che ci accolga con un morbido divano e tessuti caldi o preferiamo un luogo pieno di album, poster e libri preferiti, che ci riconnetta alle nostre passioni? Capire cosa ci rende creativi è il primo passo per realizzare lo spazio ideale per suonare.

Dare spazio alla memorabilia

Se è il rock a ispirarci, oppure il folk o qualsiasi altro genere musicale, possiamo arricchire il nostro angolo-chitarra con le copertine dei vinili che più ci piacciono, biografie di cantanti, poster, oggettistica varia e memorabilia. Tutto quello che può far volare l’immaginazione è il benvenuto!

Davanti al camino

Cosa c’è di meglio di un bel camino e di una poltrona per trovare l’ispirazione e comporre nuove melodie? Creare l’atmosfera giusta sarà facile: basterà aggiungere qualche candela profumata, dell’incenso, et voilà! L’ambiente perfetto per comporre gli arpeggi più romantici. Per quanto riguarda la poltrona, l’ideale sarebbe sceglierla ampia, magari allungabile, per avere tutto lo spazio necessario per sedersi a gambe incrociate o muoversi liberamente.

Angoli improvvisati

Una poltroncina, una panca o anche un materassino in cui stendersi e rilassarsi: qualsiasi angolo della casa può trasformarsi nell’angolo-chitarra. Basta solo un pizzico di fantasia e una panca di legno può diventare accogliente grazie a stuoie e tessuti sovrapposti che la renderanno comoda e colorata, ma anche una nicchia con le mensole può essere resa piacevole con libri, album e fotografie che ci ricordano i nostri artisti preferiti.

Via libera alla creatività

Un’idea per stimolare la fantasia: nella nostra personalissima sala prove possiamo dipingere una parete con della vernice lavagna. Una soluzione bella e utile per annotare tutto quello che ci passa per la testa, tra citazioni, melodie, testi di canzoni e poesie.