Binotto: «Rinnovo Vettel? Discussioni in corso»

MARANELLO - «Abbiamo iniziato a discutere di un nuovo accordo. È importante affrontare questo discorso presto, non vogliamo portare avanti trattative fino alla fine della stagione». Lo dice il team principal della Ferrari, Mattia Binotto, in merito al rinnovo di Sebastian Vettel, il cui contratto scade al termine di queste stagione. «È importante per lui e per noi fare chiarezza il prima possibile. Sono in corso discussioni e, si spera, si chiuderà presto», aggiunge Binotto al sito della F1.

Ferie dei team F.1: stop di 21 giorni a marzo o aprile

La chiusura forzata per i team di Formula 1 è stata anticipata a marzo e aprile a causa della pandemia da Coronavirus. Lo ha deciso il Consiglio Mondiale della Fia che ha deliberato su parere favorevole e unanime di Strategy Group e F1 Commission. Il periodo che di solito viene imposto e rispettato dalle scuderie tra luglio e agosto, dovrà quest'anno essere svolto tra marzo e aprile e sarà allungato da 14 a 21 giorni consecutivi di sospensione delle attività.