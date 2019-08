Marquez: «Pronti per Silverstone»

SILVERSTONE - Torna il motomondiale con la dodicesima tappa del Circus in programma domenica a Silverstone per il Gp di Gran Bretagna. Mondiale dominato da Marc Marquez che si presenta all'appuntamento inglese con 230 punti in classifica a fronte dei 172 del suo primo avversario Andrea Dovizioso ma «beffato» nell'ultima Gp all'ultima curva proprio dal forlivese.

«Speriamo di poter fare una grande gara a Silverstone - dice Marquez - Abbiamo avuto sicuramente sfortuna in passato, ma quest'anno stiamo dimostrando che siamo molto più forti nei circuiti in cui in passato non lo siamo stati, quindi mi sento bene per il fine settimana. Vedremo com'è la nuova superficie perché in passato Silverstone è stata piuttosto accidentata e ovviamente vedremo che tempo fa».