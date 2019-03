Termas: «esordio» stagionale per Rodrigo, Rossi vuole i primi punti

Due settimane di pausa ed è tempo di tornare in pista per il secondo appuntamento del Campionato del Mondo classe Moto3. Lo scenario sarà il circuito di Termas de Rio Hondo, tracciato storicamente favorevole al Team Gresini, che negli ultimi tre anni è sempre salito sul podio.

Quindici giorni fondamentali per il team Kömmerling Gresini Moto3 che arriva in Argentina con nuove energie. Pile ricaricate per Riccardo Rossi che ha rotto positivamente gli indugi nella sua prima gara mondiale in Qatar e che a Termas proverà ad alzare l’asticella su una pista che non conosce.

Per Gabriel Rodrigo c’è stato il tempo di ritrovare la forma fisica perduta con l’incidente alla clavicola e il gran premio di casa sarà l’occasione perfetta per correre finalmente un fine settimana al 100% (o quasi). Una sorta di esordio per il pilota argentino che in Qatar era comunque riuscito nell’impresa di andare a punti nemmeno una settimana dopo l’operazione.

Prove libere a partire da venerdì alle 13:00, mentre la gara è prevista per domenica alle 17:00 ora italiana.

GABRI RODRIGO #19

«Ho tantissima voglia di questo secondo gran premio della stagione, un po’ perché si torna a casa e inevitabilmente la motivazione cresce, e un po’ perché l’infortunio alla clavicola ha minato il mio esordio in Qatar. Quindi diciamo che in Argentina inizia veramente la mia stagione: sto recuperando molto bene e credo di essere ormai vicino al 100%. Speriamo di poter tornare ai livelli della pre-season, e dove meglio che a Termas, circuito dove per altro mi sono sempre trovato bene, spero anche con la Honda».

RICCARDO ROSSI #54

«Sono molto carico per l’Argentina, al rientro dal Qatar mi sono allenato tantissimo. La pista ho iniziato a studiarla e sembrerebbe un po’ più semplice rispetto a Losail, però poi è ovvio che finché non sarò lì non saprò bene. L’obiettivo è fare un altro step, so che possiamo farlo, e magari arrivare in zona punti questa volta».