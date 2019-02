Il Gresini Junior Team conterà su Ansa Tech nel 2019

FAENZA - Dopo l’annuncio del main sponsor Total, arriva la conferma di un’altra importante collaborazione per il Gresini Junior Team che nella stagione in arrivo potrà contare su Ansa Tech, azienda leader nella produzione di sistemi di scarico completi.

Performance di altissimo livello, italianità, esperienza e tecnologia all’avanguardia sono punti chiave nel connubio tra Ansa Tech e il Junior Team Total Gresini, che sta già scaldando i motori con i suoi tre alfieri ormai vicini al debutto.

Luca Gresini, Leonardo Taccini e Alessandro Morosi faranno il proprio esordio ufficiale nella stagione 2019 a Misano a fine marzo con la prima uscita del Campionato Italiano di Velocità e con loro Ansa Tech che impreziosirà ulteriormente le Honda targate Gresini.

WALTER ZINI - CEO Ansa Tech S.r.l., Presidente Sag Group

«La storia di Ansa Tech è molto legata al mondo delle competizioni, riportare Ansa in questo mondo e farlo con il Team Gresini è una grande soddisfazione. Sosterremo una squadra giovane e piena di entusiasmo, che tuttavia può contare sull'esperienza e il know how di un Team che da anni gareggia ai massimi livelli, raggiungendo ottimi risultati. Questo aspetto tra l’altro ci accomuna, Ansa Tech ha oggi un nome rinnovato, ma alla base di una struttura moderna, con tecnologie all'avanguardia c’è l’esperienza e la storia di Ansa Marmitte, una realtà italiana che si è sempre distinta nel proprio settore. Non vediamo l’ora di scendere in pista insieme ai giovani piloti Leonardo, Luca e Alessandro!»

FAUSTO GRESINI – TEAM MANAGER

«Se non bastasse lo stretto legame che ci unisce nel MotoMondiale, ecco un’altra grande prova di fiducia da parte del Gruppo Sag e di Walter in special modo. Da quest’anno conteremo con il marchio Ansa Tech come sponsor ufficiale del Junior Team Total Gresini e la cosa non può che rendermi enormemente felice. Sappiamo di avere un compito difficile davanti, con tre giovanissimi da proteggere e far crescere in un Campionato Italiano tornato a livelli altissimi. Siamo motivati e fiduciosi, soprattutto con tanta voglia di tornare in pista!»