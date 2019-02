Printing Solutions e Gresini Racing: accordo biennale

L’azienda mantovana di stampo internazionale Printing Solutions sale a bordo del Team Gresini e lo fa in grande stile: per le stagioni 2019 e 2020 Printing Solutions sarà infatti partner tecnico della squadra capitanata da Fausto Gresini, e lo sarà in tutte le categorie.

Le squadre MotoGP, Moto2, Moto3 e il Gresini Racing Junior Team (CIV) saranno così supportate con grafica e pannelli firmati Printing Solutions, azienda specializzata nella stampa digitale di medio e grande formato e nella decorazione di automezzi.

Con visibilità sui mezzi di trasporto di tutte le squadre Gresini Racing (inclusa la neonata MotoE) Printing Solutions è pronto a scendere in pista con il team faentino a partire dal 10 marzo, data dell’esordio della stagione 2019 in Qatar.

Paolo Albieri - CEO Printing Solutions

«È un vero piacere per Printing Solutions accompagnare il Team Gresini nelle prossime due stagioni. La serietà, le capacità professionali e tecniche di Fausto Gresini e del suo Team sono conosciute in tutto il mondo e sono motivo di grande onore per l’immagine del nostro Paese. Essere partner tecnico del Team Gresini ci darà modo di mostrare una parte importante del nostro lavoro e sarà fonte importante per sviluppare i nostri mercati. Grazie per averci fatto salire a bordo».

Fausto Gresini - Team Manager

«In passato avevamo già collaborato con Printing Solutions con ottimi risultati quindi per me non può che essere un piacere dare il benvenuto ad un’azienda così importante nella famiglia Gresini. Sappiamo di avere molte responsabilità con tanti progetti in parallelo da portare avanti, proprio per questo un partner tecnico del livello di Printing Solutions sarà di grande aiuto nei prossimi due anni. Sarà un partner strategico per qualità, rapidità e professionalità. Benvenuti a bordo».