Svelato il nuovo progetto Team Kömmerling Gresini Moto3

FAENZA - Una nuova avventura attende la Gresini Racing nella categoria cadetta: difficile fare meglio dello scorso anno dove il team capitanato da Fausto Gresini ha fatto man bassa di premi e riconoscimenti, ma le carte per fare bene ci sono tutte. Iniziamo dal fattore umano: line-up completamente nuova con il «veterano» Gabri Rodrigo l’esordiente Riccardo Rossi a formare un duo ben assortito. Avranno obiettivi forzatamente diversi, con lo spagnolo-argentino tra i candidati obbligati al titolo e il giovane italiano che punta ad essere il «rookie of the year», ma la stessa motivazione e determinazione in pista.

Da non trascurare nemmeno la nuova Honda targata Kömmerling: nuovi colori e un aspetto accattivante agli occhi di tutti, ma anche tante novità nascoste sotto la carena bianco-azzurra. Nuovo forcellone, telaio aggiornato, varie parti in carbonio tra cui l’air box, nuova versione del motore Honda e cambio ad innesti veloci sono solo alcune delle principali novità di una moto che si preannuncia più competitiva che mai.

Con i test di Valencia e Jerez de la Frontera che hanno già dato importanti riscontri, ora non resta che continuare la programmazione invernale che vedrà Rodrigo e Rossi nuovamente nel sud di Spagna tra pochi giorni (20-21-22 febbraio) e in Qatar i primi giorni di marzo, con la stagione che aprirà ufficialmente i battenti proprio a Losail il 10 marzo.

GABRIEL RODRIGO #19

«È la stagione più importante della mia carriera sportiva e la motivazione è alle stelle. Mi sono allenato al massimo quest’inverno, e mi sento pronto per questo 2019. Sono sicuro che insieme possiamo fare grandi cose e speriamo che i risultati accompagnino una annata che si preannuncia davvero emozionante. Il titolo è un obiettivo ben presente nella mia testa: corro nella squadra che lo scorso anno ha dominato letteralmente sotto tutti i punti di vista, quindi i mezzi ci sono per fare bene se non benissimo. Molti dei miei avversari dello scorso anno sono passati in Moto2 e da parte mia sono cresciuto molto, quindi proviamoci!».

RICCARDO ROSSI #54

«Iniziamo dicendo che la moto è bellissima. È stato un inverno lungo nel quale mi sono allenato a mille, nonostante una piccola frattura al dito medio della mano destra che non mi ha fermato! Bici, palestra, cross di tutto…Tutti i giorni e con un’intensità decisamente superiore alle stagioni precedenti. L’obiettivo è chiaro per il 2019, innanzitutto crescere in sella alla moto e con il team, e poi provare ad essere esordiente dell’anno».

FREDERIK DECLERCQ – CEO Profine Italia:

«Siamo ovviamente molto felici di essere main sponsor del Team Gresini Moto3! La nostra scelta di sponsorizzare la squadra capitanata da Fausto non arriva certo senza una specifica strategia.Apprezziamo in particolar modo le caratteristiche di questo sport: velocità, potenza e dinamicità. Però non si tratta solo dello sport, è lo stesso team che ci assomiglia: un mix di gioventù ed esperienza, ambizione e tanta italianità. Ci auguriamo che il team possa avere successo e soprattutto che si possano raggiungere i risultati che ci aspettiamo attraverso tanto divertimento».

FAUSTO GRESINI – Team Manager

«Ogni anno la storia si ripete, ma ogni anno la storia è molto diversa. Questo 2019 ha un sapore molto particolare: sarà tutto nuovo eccezion fatta per passione, grinta e motivazione che rimangono invariate ormai da più di 20 anni. Abbiamo di piloti di assoluto valore, una moto Honda bellissima e competitiva, un nuovo sponsor che ha sposato il nostro progetto con un piano a lungo termine, e soprattutto una gran voglia di tornare a sentire l’emozione delle gare. Non manca molto all’esordio in Qatar, e io non sto nella pelle già. Grazie a tutti coloro che sono stati qui oggi, è sempre una bella emozione e una nuova sfida».